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Выплаты за работу с больными COVID-19 получили более 930 тысяч медиков
Выплаты за работу с больными COVID-19 получили более 930 тысяч медиков
Выплаты за работу с пациентами с коронавирусом в ноябре назначены 934 тысячам работников медучреждений, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T14:41
2020-12-15T14:53
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михаил мурашко
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Выплаты за работу с пациентами с коронавирусом в ноябре назначены 934 тысячам работников медучреждений, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.Мурашко отметил, что "в рамках исполнения поручения по стимулирующим выплатам даны в том числе и официальные разъяснения Минтруда, Фонда социального страхования, проведены все селекторные совещания". Минздрав держит данный вопрос на контроле, добавил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество

Выплаты за работу с больными COVID-19 получили более 930 тысяч медиков

14:41 15.12.2020 (обновлено: 14:53 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Выплаты за работу с пациентами с коронавирусом в ноябре назначены 934 тысячам работников медучреждений, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Всего за ноябрь месяц назначены выплаты 934 тысячам персонала медицинского и немедицинского, которые оказывают в целом помощь для пациентов. И более 800 тысяч на вчерашний день уже получили данные выплаты", - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве.
Мурашко отметил, что "в рамках исполнения поручения по стимулирующим выплатам даны в том числе и официальные разъяснения Минтруда, Фонда социального страхования, проведены все селекторные совещания". Минздрав держит данный вопрос на контроле, добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоОбщество
 
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