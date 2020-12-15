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Выплаты за работу с больными COVID-19 получили более 930 тысяч медиков

Выплаты за работу с больными COVID-19 получили более 930 тысяч медиков

Выплаты за работу с пациентами с коронавирусом в ноябре назначены 934 тысячам работников медучреждений, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T14:41

2020-12-15T14:41

2020-12-15T14:53

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Выплаты за работу с пациентами с коронавирусом в ноябре назначены 934 тысячам работников медучреждений, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.Мурашко отметил, что "в рамках исполнения поручения по стимулирующим выплатам даны в том числе и официальные разъяснения Минтруда, Фонда социального страхования, проведены все селекторные совещания". Минздрав держит данный вопрос на контроле, добавил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество