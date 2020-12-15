Выплаты за работу с больными COVID-19 получили более 930 тысяч медиков
14:41 15.12.2020 (обновлено: 14:53 15.12.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Выплаты за работу с пациентами с коронавирусом в ноябре назначены 934 тысячам работников медучреждений, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Всего за ноябрь месяц назначены выплаты 934 тысячам персонала медицинского и немедицинского, которые оказывают в целом помощь для пациентов. И более 800 тысяч на вчерашний день уже получили данные выплаты", - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве.
Мурашко отметил, что "в рамках исполнения поручения по стимулирующим выплатам даны в том числе и официальные разъяснения Минтруда, Фонда социального страхования, проведены все селекторные совещания". Минздрав держит данный вопрос на контроле, добавил он.
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