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Собянин утвердил размер выплат работающим в пандемию студентам-медикам
Собянин утвердил размер выплат работающим в пандемию студентам-медикам
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил размер выплат студентам и ординаторам, работающим в городских поликлиниках в период пандемии, сообщили в пресс-службе мэра и... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:08
2020-12-15T12:08
2020-12-15T12:25
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил размер выплат студентам и ординаторам, работающим в городских поликлиниках в период пандемии, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы."Студенты и ординаторы московских медицинских вузов, проходящие практику в городских поликлиниках в ноябре-декабре 2020 года, получат дополнительные выплаты. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщили в пресс-службе мэрии.Уточняется, что для студентов размер выплаты составит 7 тысяч рублей в месяц, для ординаторов – 10 тысяч рублей в месяц. Ожидается, что новую выплату получат свыше 3 тысяч человек."Напомним, что ординаторы и студенты медицинских вузов были направлены в поликлиники для оказания помощи врачам и медицинским сестрам, нагрузка на которых существенно возросла следствие пандемии COVID-19", - напомнили в мэрии.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
утвердил размер выплат студентам и ординаторам, работающим в городских поликлиниках в период пандемии, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
"Студенты и ординаторы московских медицинских вузов, проходящие практику в городских поликлиниках в ноябре-декабре 2020 года, получат дополнительные выплаты. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщили в пресс-службе мэрии.
Уточняется, что для студентов размер выплаты составит 7 тысяч рублей в месяц, для ординаторов – 10 тысяч рублей в месяц. Ожидается, что новую выплату получат свыше 3 тысяч человек.
"Напомним, что ординаторы и студенты медицинских вузов были направлены в поликлиники для оказания помощи врачам и медицинским сестрам, нагрузка на которых существенно возросла следствие пандемии COVID-19", - напомнили в мэрии.