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Собянин утвердил размер выплат работающим в пандемию студентам-медикам

Собянин утвердил размер выплат работающим в пандемию студентам-медикам

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил размер выплат студентам и ординаторам, работающим в городских поликлиниках в период пандемии, сообщили в пресс-службе мэра и... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T12:08

2020-12-15T12:08

2020-12-15T12:25

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здоровье - общество

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил размер выплат студентам и ординаторам, работающим в городских поликлиниках в период пандемии, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы."Студенты и ординаторы московских медицинских вузов, проходящие практику в городских поликлиниках в ноябре-декабре 2020 года, получат дополнительные выплаты. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщили в пресс-службе мэрии.Уточняется, что для студентов размер выплаты составит 7 тысяч рублей в месяц, для ординаторов – 10 тысяч рублей в месяц. Ожидается, что новую выплату получат свыше 3 тысяч человек."Напомним, что ординаторы и студенты медицинских вузов были направлены в поликлиники для оказания помощи врачам и медицинским сестрам, нагрузка на которых существенно возросла следствие пандемии COVID-19", - напомнили в мэрии.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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