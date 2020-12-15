Член ОП раскритиковал организацию наблюдения на выборах в США
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкИзбиратели во время голосования на выборах президента США на одном из избирательных участков в Нью-Йорке
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев назвал "ужасом" ситуацию с наблюдением на выборах в США, тогда как в России институт общественного наблюдения, по его мнению, один из лидирующих в мире.
"В этом году мы могли убедиться, что российский институт независимого общественного наблюдения за выборами, он, наверное, является лидирующим в мире. И по организации, и по массовому контролю. Мы видели тот ужас, который происходил на американских выборах, обсуждали неоднократно те массовые фальсификации, которые там были. В том числе и удаление наблюдателей и то, что во многих штатах выборы вовсе проходили без наблюдателей", - сказал Григорьев на онлайн-семинаре "Лучшие региональные практики независимого общественного наблюдения".
Ранее Григорьев сообщал, что Координационный совет по общественному контролю за голосованием при Общественной палате (ОП) РФ запускает масштабную программу по обучению независимых наблюдателей на выборы в 2021 году.
По итогам голосования выборщиков в США демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января.