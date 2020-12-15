https://ria.ru/20201215/vybory-1589258713.html

Выборы в США можно признать состоявшимися, заявили политологи

Выборы в США можно признать состоявшимися, заявили политологи

Выборы президента США можно признать состоявшимися, и Джо Байден станет следующим главой Белого дома, заявили опрошенные РИА Новости российские политологи,... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T09:35

2020-12-15T09:35

2020-12-15T09:35

выборы президента сша — 2020

марат баширов

хиллари клинтон

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Выборы президента США можно признать состоявшимися, и Джо Байден станет следующим главой Белого дома, заявили опрошенные РИА Новости российские политологи, добавив, что при этом дальнейшие развитие событий во многом зависит от действующего американского лидера Дональда Трампа: признает ли он итоги выборов или будет поддерживать линию противостояния официальной кампании.По итогам голосования выборщиков Байден получил 306 голосов против 232 у Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января. Иски Трампа по-прежнему рассматриваются в судах ряда штатов, однако ни один суд на его сторону не встал. В теории голоса выборщиков могут быть оспорены при утверждении конгрессом, но юридических предпосылок к этому на данном этапе нет, поскольку все штаты утвердили результаты выборов в установленный срок.Политолог Марат Баширов отметил, что выборы президента действительно можно считать состоявшимися, и следующим американским лидером станет Байден, однако, по его словам, это были "самые неоднозначные выборы президента США" в контексте сопротивления Трампа, который до сих пор не признает итоги и создает политическую интригу."Трамп не признает результаты этих выборов. Но я бы хотел обратить внимание на то, что 306 голосов, которые получил Байден, это ровно то число, которое 4 года назад получил Трамп. В этом есть ирония судьбы. После того, как Трамп в свое время получил эти голоса, его соперница (Хиллари Клинтон - ред.) признала результаты выборов, а Трамп не признает до сих пор. Это своеобразная интрига. Если он не будет признавать все 4 года, то в 2024 году мы увидим новую интригу, триллер на выборах президента США", - заявил Баширов.Аналогичные показатели разрыва, что и четыре года назад, и заявление Трампа о своей победе с огромным счетом - теперь уже "разгромное поражение", если судить по его же словам, заявил политолог Александр Коньков. Несмотря на "формальность" процедуры, к голосованию выборщиков было приковано особое внимание, но вопреки сомнениям и судебным искам, инициированным адвокатами Трампа, выборщики не пошли против системы и поддержали ту линию, которая от них и ожидалась, считает политолог. Однако Трамп до сих пор не признает свое поражение на выборах, поэтому, по мнению Конькова, у него сохраняются определенные перспективы.Он напомнил, что в американской истории были такие случаи, когда именно в условиях сомнений проигравшая сторона поздравляла нового президента, и таким образом и происходила передача власти.Так, эксперт добавил, что Трамп как человек "специфический, амбициозный, яркий и обеспеченный" может поддерживать линию противостояния официальному истеблишменту особенно благодаря поддержке своего электората. Это, уточняет Коньков, может усилить раскол в американском обществе в случае сохранения Трампа в оппозиции к Байдену.

https://ria.ru/20201215/bayden-1589254072.html

https://ria.ru/20201215/vybory-1589242644.html

https://ria.ru/20201215/vybory-1589242767.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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