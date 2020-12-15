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Эксперт прокомментировал итоги голосования выборщиков в США

Эксперт прокомментировал итоги голосования выборщиков в США

Сюрпризов по итогам голосования выборщиков не было, ожидаемо большинство поддержали демократа Джо Байдена, действующий президент республиканец Дональд Трамп... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T09:30

2020-12-15T09:30

2020-12-15T09:30

выборы президента сша — 2020

джордж буш-старший

дональд трамп

билл клинтон

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Сюрпризов по итогам голосования выборщиков не было, ожидаемо большинство поддержали демократа Джо Байдена, действующий президент республиканец Дональд Трамп теперь будет вынужден признать поражение, к примеру, поздравив оппонента с победой, считает эксперт клуба "Валдай", ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Шариков."Никаких сюрпризов не было, ни один выборщик не проголосовал против населения своего штата. Нескольких выборщиков пришлось менять в срочном порядке из-за проблем со здоровьем, некоторые болели коронавирусом, но даже с учетом замены выборщики проголосовали так, как должны были. Трамп еще пытался повлиять на выборщиков в Джорджии и Пенсильвании, но безуспешно, поэтому то, что должно было произойти, то и произошло. Байден победил большинством и на общем голосовании, и на коллегии выборщиков", - сказал эксперт РИА Новости.По его мнению, Дональд Трамп теперь будет вынужден признать поражение. "Интересно, что уже разошлось как мем - "если Трамп не признает себя проигравшим, то он не сможет баллотироваться в 2024 году, потому что для него это тогда будет третий срок". Шутка шуткой, но ведь действительно каким-то образом он должен признать поражение, чтобы в 2024 году баллотироваться", - отметил политолог.О том, как это может произойти, аналитик предположил, что Трамп, если и не станет произносить на публике фразу "я проиграл", то может, к примеру, поздравить Байдена с победой. "Но он продолжает деятельность, чтобы делегитимизировать Байдена. Президента в таком положении, как сейчас у Трампа, называют "хромая утка". Он уже, понятно, остается президентом до инаугурации, но уже не имеет возможности политического влияния. Понятно, что он уже уходит", - указал Шариков. С юридической точки зрения у Трампа уже нет шансов опротестовать результаты, лазеек не осталось.Эксперт обратил внимание, что последний президент, который проиграл, пытаясь переизбраться, был Джордж Буш-старший, и он уступил Биллу Клинтону, тогда так же, как и сейчас, республиканец уступил демократу.Голосование выборщиков состоялось 14 декабря во всех американских штатах, как предписано конституцией США.По итогам голосования выборщиков Байден получил 306 голосов против 232 у действующего президента США Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января. Иски Трампа по-прежнему рассматриваются в судах ряда штатов, однако ни один суд на его сторону не встал. В теории голоса выборщиков могут быть оспорены при утверждении конгрессом, но юридических предпосылок к этому на данном этапе нет, поскольку все штаты утвердили результаты выборов в установленный срок.

https://ria.ru/20201215/pobeditel-1589158766.html

https://ria.ru/20201215/bayden-1589253449.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж буш-старший, дональд трамп, билл клинтон, джо байден, сша, в мире