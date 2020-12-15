Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201215/vybory-1589242767.html
Байден осудил "нападки" на итоги президентских выборов
Байден осудил "нападки" на итоги президентских выборов
Избранный президент США Джо Байден осудил несправедливые, по его мнению, нападки на итоги президентских выборов. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T04:11
2020-12-15T04:11
выборы президента сша — 2020
вашингтон
дональд трамп
джо байден
калифорния
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584989263_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_2ca2a353b3b8cfb4d83c7eff97333753.jpg
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден осудил несправедливые, по его мнению, нападки на итоги президентских выборов.Байден отметил, что работники избирательных комиссий подвергались угрозам, в том числе им угрожали насилием."Я искренне надеюсь, что никто больше никогда не будет подвергаться таким угрозам и плохому обращению, как мы видели во время этих выборов. Это просто невероятно… Наша демократия выжила благодаря им (работникам избиркомов – ред.)", - заявил Байден.Нынешний президент США Дональд Трамп не признает поражения на прошедших выборах и пытается оспорить победу демократа Байдена в судах, но пока его попытки не увенчались успехом. Голосование выборщиков в понедельник подтвердило избрание Байдена президентом США, свидетельствуют результаты голосования по штатам. Байден получил все 55 голосов выборщиков от Калифорнии, набрав более 270 голосов, необходимых для избрания президентом.
https://ria.ru/20201213/ssha-1588905013.html
вашингтон
калифорния
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584989263_114:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_69502fbf61a5e6283ea30ba91d779c3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вашингтон, дональд трамп, джо байден, калифорния, сша, в мире

Байден осудил "нападки" на итоги президентских выборов

04:11 15.12.2020
 
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден после брифинга в Уилмингтоне
Джо Байден после брифинга в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден осудил несправедливые, по его мнению, нападки на итоги президентских выборов.
"Наша демократия, на которую давили, испытывали ее и угрожали, доказала, что она крепкая и выносливая", - сказал Байден, выступая в Делавэре. По его словам, результаты нужно "уважать, а не нападать на них".
Байден отметил, что работники избирательных комиссий подвергались угрозам, в том числе им угрожали насилием.
"Я искренне надеюсь, что никто больше никогда не будет подвергаться таким угрозам и плохому обращению, как мы видели во время этих выборов. Это просто невероятно… Наша демократия выжила благодаря им (работникам избиркомов – ред.)", - заявил Байден.
Нынешний президент США Дональд Трамп не признает поражения на прошедших выборах и пытается оспорить победу демократа Байдена в судах, но пока его попытки не увенчались успехом. Голосование выборщиков в понедельник подтвердило избрание Байдена президентом США, свидетельствуют результаты голосования по штатам. Байден получил все 55 голосов выборщиков от Калифорнии, набрав более 270 голосов, необходимых для избрания президентом.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
13 декабря, 08:00
Осторожно, Штаты распадаются?
 
Выборы президента США — 2020ВашингтонДональд ТрампДжо БайденКалифорнияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:43Эксперт объяснил, как Байдену наладить экономические отношения с Россией
08:41Самолет МС-21 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет
08:38Глава депздрава Югры привился от коронавируса в прямом эфире в Instagram
08:34В России всем зданиям присвоят категорию пожарного риска
08:24Сгоревший в Башкирии дом престарелых был частным
08:22МЧС намерена приобрести около 50 самолетов и вертолетов до 2030 года
08:19Глава Забайкалья заявил, что контрабанда леса в Китай полностью перекрыта
08:09Японская газета сообщила о закупке КНДР российской вакцины от COVID-19
08:06В Москве снежный покров вырос почти до десяти сантиметров за ночь
08:04В СФ заявили о готовности работать с избранным народом президентом США
08:00Москвичей во вторник ожидает небольшой снег и до минус четырех
07:59Сотрудница сгоревшего в Башкирии дома престарелых спасла трех постояльцев
07:46В Хакасии рабочий погиб при пожаре на территории угольного разреза
07:43Стали известны новые подробности пожара в башкирском доме престарелых 0:28
07:32В доме престарелых в Башкирии было два пожарных извещателя
07:29В Китае заявили о намерении Турции приобрести вакцину от COVID-19
07:25В России предрекли снижение населения на несколько миллионов
07:21Онищенко высказался о феномене "неправильных" антител к коронавирусу
07:14Британский провинциальный музей стал сенсацией TikTok
07:13Опрос показал, сколько россиян уедут отдыхать на новогодние праздники
Лента новостейМолния