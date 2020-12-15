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Байден осудил "нападки" на итоги президентских выборов
Байден осудил "нападки" на итоги президентских выборов
Избранный президент США Джо Байден осудил несправедливые, по его мнению, нападки на итоги президентских выборов. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T04:11
2020-12-15T04:11
2020-12-15T04:11
выборы президента сша — 2020
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден осудил несправедливые, по его мнению, нападки на итоги президентских выборов.Байден отметил, что работники избирательных комиссий подвергались угрозам, в том числе им угрожали насилием."Я искренне надеюсь, что никто больше никогда не будет подвергаться таким угрозам и плохому обращению, как мы видели во время этих выборов. Это просто невероятно… Наша демократия выжила благодаря им (работникам избиркомов – ред.)", - заявил Байден.Нынешний президент США Дональд Трамп не признает поражения на прошедших выборах и пытается оспорить победу демократа Байдена в судах, но пока его попытки не увенчались успехом. Голосование выборщиков в понедельник подтвердило избрание Байдена президентом США, свидетельствуют результаты голосования по штатам. Байден получил все 55 голосов выборщиков от Калифорнии, набрав более 270 голосов, необходимых для избрания президентом.
https://ria.ru/20201213/ssha-1588905013.html
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вашингтон, дональд трамп, джо байден, калифорния, сша, в мире