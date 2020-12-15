https://ria.ru/20201215/vybory-1589242767.html

Байден осудил "нападки" на итоги президентских выборов

Байден осудил "нападки" на итоги президентских выборов

Избранный президент США Джо Байден осудил несправедливые, по его мнению, нападки на итоги президентских выборов. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T04:11

2020-12-15T04:11

2020-12-15T04:11

выборы президента сша — 2020

вашингтон

дональд трамп

джо байден

калифорния

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584989263_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_2ca2a353b3b8cfb4d83c7eff97333753.jpg

ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден осудил несправедливые, по его мнению, нападки на итоги президентских выборов.Байден отметил, что работники избирательных комиссий подвергались угрозам, в том числе им угрожали насилием."Я искренне надеюсь, что никто больше никогда не будет подвергаться таким угрозам и плохому обращению, как мы видели во время этих выборов. Это просто невероятно… Наша демократия выжила благодаря им (работникам избиркомов – ред.)", - заявил Байден.Нынешний президент США Дональд Трамп не признает поражения на прошедших выборах и пытается оспорить победу демократа Байдена в судах, но пока его попытки не увенчались успехом. Голосование выборщиков в понедельник подтвердило избрание Байдена президентом США, свидетельствуют результаты голосования по штатам. Байден получил все 55 голосов выборщиков от Калифорнии, набрав более 270 голосов, необходимых для избрания президентом.

https://ria.ru/20201213/ssha-1588905013.html

вашингтон

калифорния

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон, дональд трамп, джо байден, калифорния, сша, в мире