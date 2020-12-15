https://ria.ru/20201215/vybory-1589242644.html

Байден призвал Трампа признать результаты выборов

Байден призвал Трампа признать результаты выборов

Избранный президент США Джо Байден призвал действующего президента Дональда Трампа уважать результаты выборов, заявив, что итог выборов ясен и недвусмыслен. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T04:09

2020-12-15T04:09

2020-12-15T04:17

выборы президента сша — 2020

вашингтон

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден призвал действующего президента Дональда Трампа уважать результаты выборов, заявив, что итог выборов ясен и недвусмыслен.Выступая в Делавэре, Байден напомнил, что получил при голосовании 306 голосов выборщиков - намного больше, чем 270, минимально необходимых для избрания президента."Триста шесть голосов выборщиков - точно то же число голосов выборщиков, которое Дональд Трамп и вице-президент (Майк) Пенс получили, когда выиграли в 2016 году. В то время президент Трамп назвал число выборщиков, которым он был избран, "разгромным". По его собственным стандартам эти результаты представляли ясную победу в то время, и я позволю себе предположить, что они являются такими и сейчас", - заявил Байден.

https://ria.ru/20201213/ssha-1588905013.html

вашингтон

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вашингтон, дональд трамп, джо байден, сша, в мире