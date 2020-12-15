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Байден призвал Трампа признать результаты выборов
Байден призвал Трампа признать результаты выборов
Избранный президент США Джо Байден призвал действующего президента Дональда Трампа уважать результаты выборов, заявив, что итог выборов ясен и недвусмыслен. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T04:09
2020-12-15T04:09
2020-12-15T04:17
выборы президента сша — 2020
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден призвал действующего президента Дональда Трампа уважать результаты выборов, заявив, что итог выборов ясен и недвусмыслен.Выступая в Делавэре, Байден напомнил, что получил при голосовании 306 голосов выборщиков - намного больше, чем 270, минимально необходимых для избрания президента."Триста шесть голосов выборщиков - точно то же число голосов выборщиков, которое Дональд Трамп и вице-президент (Майк) Пенс получили, когда выиграли в 2016 году. В то время президент Трамп назвал число выборщиков, которым он был избран, "разгромным". По его собственным стандартам эти результаты представляли ясную победу в то время, и я позволю себе предположить, что они являются такими и сейчас", - заявил Байден.
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вашингтон, дональд трамп, джо байден, сша, в мире