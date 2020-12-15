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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201215/vybory-1589239023.html
Байден получил необходимые голоса выборщиков для избрания президентом
Байден получил необходимые голоса выборщиков для избрания президентом
Голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T01:29
2020-12-15T02:53
выборы президента сша — 2020
вашингтон
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. Голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США.Байден получил все 55 голосов выборщиков от Калифорнии, набрав более 270 голосов, необходимых для избрания главой государства. Из 538 голосов демократ уже получает 302, Дональд Трамп — 232.Все штаты, где действующий президент оспаривал победу Байдена, отдали голоса всех своих выборщиков за демократа.Голосование выборщиков делает результаты выборов официальными, но окончательными они станут 6 января, когда совместная сессия конгресса утвердит итоги.По предварительным данным СМИ, Байден набирает 306 выборщиков против 232 у Трампа.Действующий глава государства поражение не признает и оспаривает результаты в ряде штатов в судах, однако ни один суд пока его не поддержал.Выборщики составят по два специальных документа-сертификата в шести копиях от каждого штата. Сертификаты подписывают, запечатывают и рассылают президенту сената CША, им является вице-президент Майк Пенс, госсекретарю своего штата и в Национальный архив и старшему судье округа, где собирались выборщики.Национальный архив США, получив свою копию, по возможности оперативно публикует на сайте официальный результат голосования. Однако на практике быстрее эти данные получают на местах федеральные СМИ, которые сами суммируют результаты и дают прогноз.
https://ria.ru/20201208/tramp-1588309614.html
https://ria.ru/20201215/vyborschiki-1589236766.html
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вашингтон, дональд трамп, джо байден, калифорния, сша, техас, в мире

Байден получил необходимые голоса выборщиков для избрания президентом

01:29 15.12.2020 (обновлено: 02:53 15.12.2020)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден в Вашингтоне
Джо Байден в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. Голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США.
Байден получил все 55 голосов выборщиков от Калифорнии, набрав более 270 голосов, необходимых для избрания главой государства. Из 538 голосов демократ уже получает 302, Дональд Трамп — 232.
Все штаты, где действующий президент оспаривал победу Байдена, отдали голоса всех своих выборщиков за демократа.
Голосование выборщиков делает результаты выборов официальными, но окончательными они станут 6 января, когда совместная сессия конгресса утвердит итоги.
Президент США Дональд Трамп в городе Валдоста, штат Джорджия - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 22:38Выборы президента США — 2020
Трамп рассчитывает остаться на второй срок
По предварительным данным СМИ, Байден набирает 306 выборщиков против 232 у Трампа.
Действующий глава государства поражение не признает и оспаривает результаты в ряде штатов в судах, однако ни один суд пока его не поддержал.
Выборщики составят по два специальных документа-сертификата в шести копиях от каждого штата. Сертификаты подписывают, запечатывают и рассылают президенту сената CША, им является вице-президент Майк Пенс, госсекретарю своего штата и в Национальный архив и старшему судье округа, где собирались выборщики.
Национальный архив США, получив свою копию, по возможности оперативно публикует на сайте официальный результат голосования. Однако на практике быстрее эти данные получают на местах федеральные СМИ, которые сами суммируют результаты и дают прогноз.
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Выборы президента США — 2020ВашингтонДональд ТрампДжо БайденКалифорнияСШАТехасВ мире
 
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