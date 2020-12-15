https://ria.ru/20201215/vyborschiki-1589241324.html

Байден получил 306 голосов выборщиков по итогам голосования в штатах

Байден получил 306 голосов выборщиков по итогам голосования в штатах

Кандидат в президенты США Джо Байден набрал 306 голосов выборщиков после получения результатов от последнего штата — Гавайев. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T03:28

2020-12-15T03:28

2020-12-15T08:47

выборы президента сша — 2020

вашингтон

дональд трамп

джо байден

гавайи

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. Кандидат в президенты США Джо Байден набрал 306 голосов выборщиков после получения результатов от последнего штата — Гавайев. Демократу ранее уже присудили необходимые 270 голосов для избрания. У Дональда Трампа 232 голоса — в точности так, как предсказывали СМИ на протяжении нескольких недель.Комментируя результаты, Байден призвал оппонента проявить уважение.Голосование коллегии выборщиков, которое прошло накануне, обошлось без коллизий: мнения распределились предсказуемо.В истории известно такое явление, как "недобросовестные" выборщики — те, которые голосуют вопреки воле избирателей. Например, в 2016 году их было десять, но эти голоса не повлияли на общий расклад. Всего таких случаев насчитывается 165 за почти 250-летнюю американскую историю. Верховный суд США лишь в 2020 году постановил, что штаты обладают правом юридически обязывать выборщиков голосовать, как наказали избиратели, но ответ на вопрос о судьбе "недобросовестных" голосов до сих пор разнится в зависимости от субъекта.Действующий глава государства поражение не признает и оспаривает результаты, однако ни один суд пока его не поддержал.Выборщики составят по два специальных документа-сертификата в шести копиях от каждого штата. Сертификаты подписывают, запечатывают и рассылают главе сената CША, им является вице-президент Майк Пенс, госсекретарю своего штата и в Национальный архив и старшему судье округа, где собирались выборщики.Национальный архив США, получив свою копию, по возможности оперативно публикует на сайте официальный результат голосования. Однако на практике быстрее эти данные получают на местах федеральные СМИ, которые сами суммируют результаты и дают прогноз.

https://ria.ru/20201215/pobeditel-1589158766.html

https://ria.ru/20201127/tramp-1586686891.html

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гавайи

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон, дональд трамп, джо байден, гавайи, сша, в мире