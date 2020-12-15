https://ria.ru/20201215/vyborschiki-1589241324.html
Байден получил 306 голосов выборщиков по итогам голосования в штатах
Байден получил 306 голосов выборщиков по итогам голосования в штатах
Кандидат в президенты США Джо Байден набрал 306 голосов выборщиков после получения результатов от последнего штата — Гавайев. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T03:28
2020-12-15T03:28
2020-12-15T08:47
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ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. Кандидат в президенты США Джо Байден набрал 306 голосов выборщиков после получения результатов от последнего штата — Гавайев. Демократу ранее уже присудили необходимые 270 голосов для избрания. У Дональда Трампа 232 голоса — в точности так, как предсказывали СМИ на протяжении нескольких недель.Комментируя результаты, Байден призвал оппонента проявить уважение.Голосование коллегии выборщиков, которое прошло накануне, обошлось без коллизий: мнения распределились предсказуемо.В истории известно такое явление, как "недобросовестные" выборщики — те, которые голосуют вопреки воле избирателей. Например, в 2016 году их было десять, но эти голоса не повлияли на общий расклад. Всего таких случаев насчитывается 165 за почти 250-летнюю американскую историю. Верховный суд США лишь в 2020 году постановил, что штаты обладают правом юридически обязывать выборщиков голосовать, как наказали избиратели, но ответ на вопрос о судьбе "недобросовестных" голосов до сих пор разнится в зависимости от субъекта.Действующий глава государства поражение не признает и оспаривает результаты, однако ни один суд пока его не поддержал.Выборщики составят по два специальных документа-сертификата в шести копиях от каждого штата. Сертификаты подписывают, запечатывают и рассылают главе сената CША, им является вице-президент Майк Пенс, госсекретарю своего штата и в Национальный архив и старшему судье округа, где собирались выборщики.Национальный архив США, получив свою копию, по возможности оперативно публикует на сайте официальный результат голосования. Однако на практике быстрее эти данные получают на местах федеральные СМИ, которые сами суммируют результаты и дают прогноз.
https://ria.ru/20201215/pobeditel-1589158766.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вашингтон, дональд трамп, джо байден, гавайи, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. Кандидат в президенты США Джо Байден набрал 306 голосов выборщиков после получения результатов от последнего штата — Гавайев.
Демократу ранее уже присудили необходимые 270 голосов для избрания. У Дональда Трампа
232 голоса — в точности так, как предсказывали СМИ на протяжении нескольких недель.
Комментируя результаты, Байден призвал оппонента проявить уважение.
"Триста шесть голосов выборщиков — точно то же число голосов выборщиков, которое Дональд Трамп и вице-президент (Майк) Пенс получили, когда выиграли в 2016 году. В то время президент Трамп назвал число выборщиков, которым он был избран, "разгромным". По его собственным стандартам эти результаты представляли ясную победу в то время, и я позволю себе предположить, что они являются такими и сейчас", — заключил демократ.
Голосование коллегии выборщиков, которое прошло накануне, обошлось без коллизий: мнения распределились предсказуемо.
В истории известно такое явление, как "недобросовестные" выборщики — те, которые голосуют вопреки воле избирателей. Например, в 2016 году их было десять, но эти голоса не повлияли на общий расклад. Всего таких случаев насчитывается 165 за почти 250-летнюю американскую историю. Верховный суд США лишь в 2020 году постановил, что штаты обладают правом юридически обязывать выборщиков голосовать, как наказали избиратели, но ответ на вопрос о судьбе "недобросовестных" голосов до сих пор разнится в зависимости от субъекта.
Действующий глава государства поражение не признает и оспаривает результаты, однако ни один суд пока его не поддержал.
Выборщики составят по два специальных документа-сертификата в шести копиях от каждого штата. Сертификаты подписывают, запечатывают и рассылают главе сената CША, им является вице-президент Майк Пенс
, госсекретарю своего штата и в Национальный архив и старшему судье округа, где собирались выборщики.
Национальный архив США, получив свою копию, по возможности оперативно публикует на сайте официальный результат голосования. Однако на практике быстрее эти данные получают на местах федеральные СМИ, которые сами суммируют результаты и дают прогноз.