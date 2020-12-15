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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201215/vyborschiki-1589236766.html
Представители Трампа проводят альтернативное голосование в спорных штатах
Представители Трампа проводят альтернативное голосование в спорных штатах
В спорных штатах проводится альтернативное голосование выборщиков, заявил советник действующего президента США Дональда Трампа Стивен Миллер. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T00:19
2020-12-15T00:45
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ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. В спорных штатах проводится альтернативное голосование выборщиков, заявил советник действующего президента США Дональда Трампа Стивен Миллер.Результаты передадут в конгресс.По его словам, при выигранных исках в судах сторонники Трампа могут "направить эти альтернативные итоги голосования выборщиков на утверждение"."Единственная дата в конституции — 20 января (дата инаугурации. — Прим. ред.), поэтому у нас достаточно времени, чтобы исправить ошибки этих нечестных итогов выборов и утвердить Дональда Трампа победителем на них", — сказал Миллер.Выборщики голосуют на президентских выборах в понедельник, первой проголосовала коллегия в Вермонте. Процедура прошла уже в более половины штатов. По предварительным данным СМИ, демократ Джо Байден набирает 306 выборщиков против 232 у Трампа. Для победы нужны 270 членов коллегии.Трамп поражение не признает и оспаривает результаты в ряде штатов в судах, однако ни один суд пока его не поддержал.Выборщики составят по два специальных документа-сертификата в шести копиях от каждого штата. Сертификаты подписывают, запечатывают и рассылают президенту сената CША, им является вице-президент Майк Пенс, госсекретарю своего штата и в Национальный архив и старшему судье округа, где собирались выборщики.Национальный архив США, получив свою копию, по возможности оперативно публикует на сайте официальный результат голосования. Однако на практике быстрее эти данные получают на местах федеральные СМИ, которые сами суммируют результаты и дают прогноз.
https://ria.ru/20201127/tramp-1586686891.html
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вашингтон, стивен миллер, дональд трамп, алексей миллер, сша, в мире

Представители Трампа проводят альтернативное голосование в спорных штатах

00:19 15.12.2020 (обновлено: 00:45 15.12.2020)
 
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп в окружении армейских кадетов
Президент США Дональд Трамп в окружении армейских кадетов - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. В спорных штатах проводится альтернативное голосование выборщиков, заявил советник действующего президента США Дональда Трампа Стивен Миллер.
Результаты передадут в конгресс.

"Сейчас, когда мы говорим, в спорных штатах собираются голосовать альтернативные группы выборщиков, и мы намерены отправить эти результаты в конгресс", — сказал Миллер в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, при выигранных исках в судах сторонники Трампа могут "направить эти альтернативные итоги голосования выборщиков на утверждение".
"Единственная дата в конституции — 20 января (дата инаугурации. — Прим. ред.), поэтому у нас достаточно времени, чтобы исправить ошибки этих нечестных итогов выборов и утвердить Дональда Трампа победителем на них", — сказал Миллер.
Выборщики голосуют на президентских выборах в понедельник, первой проголосовала коллегия в Вермонте. Процедура прошла уже в более половины штатов. По предварительным данным СМИ, демократ Джо Байден набирает 306 выборщиков против 232 у Трампа. Для победы нужны 270 членов коллегии.
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Выборщики составят по два специальных документа-сертификата в шести копиях от каждого штата. Сертификаты подписывают, запечатывают и рассылают президенту сената CША, им является вице-президент Майк Пенс, госсекретарю своего штата и в Национальный архив и старшему судье округа, где собирались выборщики.
Национальный архив США, получив свою копию, по возможности оперативно публикует на сайте официальный результат голосования. Однако на практике быстрее эти данные получают на местах федеральные СМИ, которые сами суммируют результаты и дают прогноз.
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