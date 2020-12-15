Представители Трампа проводят альтернативное голосование в спорных штатах
00:19 15.12.2020 (обновлено: 00:45 15.12.2020)
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп в окружении армейских кадетов
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. В спорных штатах проводится альтернативное голосование выборщиков, заявил советник действующего президента США Дональда Трампа Стивен Миллер.
Результаты передадут в конгресс.
"Сейчас, когда мы говорим, в спорных штатах собираются голосовать альтернативные группы выборщиков, и мы намерены отправить эти результаты в конгресс", — сказал Миллер в интервью телеканалу Fox News.
По его словам, при выигранных исках в судах сторонники Трампа могут "направить эти альтернативные итоги голосования выборщиков на утверждение".
"Единственная дата в конституции — 20 января (дата инаугурации. — Прим. ред.), поэтому у нас достаточно времени, чтобы исправить ошибки этих нечестных итогов выборов и утвердить Дональда Трампа победителем на них", — сказал Миллер.
Трамп поражение не признает и оспаривает результаты в ряде штатов в судах, однако ни один суд пока его не поддержал.
Выборщики составят по два специальных документа-сертификата в шести копиях от каждого штата. Сертификаты подписывают, запечатывают и рассылают президенту сената CША, им является вице-президент Майк Пенс, госсекретарю своего штата и в Национальный архив и старшему судье округа, где собирались выборщики.
Национальный архив США, получив свою копию, по возможности оперативно публикует на сайте официальный результат голосования. Однако на практике быстрее эти данные получают на местах федеральные СМИ, которые сами суммируют результаты и дают прогноз.