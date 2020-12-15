https://ria.ru/20201215/vyborschiki-1589236265.html
Трамп получил голоса 38 выборщиков из Техаса
Трамп получил голоса 38 выборщиков из Техаса
Выборщики американского штата Техас, как и ожидалось, определили все 38 голосов нынешнему президенту, республиканцу Дональду Трампу, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T00:08
2020-12-15T00:08
2020-12-15T00:46
вашингтон
джо байден
в мире
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сша
техас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587882149_0:0:2867:1613_1920x0_80_0_0_43d9138cff2b560a7f670688b6d75ed2.jpg
ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. Выборщики американского штата Техас, как и ожидалось, определили все 38 голосов нынешнему президенту, республиканцу Дональду Трампу, свидетельствуют результаты голосования.Трамп одержал победу в Техасе, завоевав 52,1% против 46,5% у его оппонента Джо Байдена. В понедельник выборщики, которых у штата 38, как и ожидалось, проголосовали в соответствии с желанием большинства жителей Техаса.Голосование выборщиков проходит в понедельник в США, оно утверждает волю избирателей по итогам всенародного голосования 3 ноября в каждом штате. Для победы необходимо 270 голосов выборщиков из 538.По предварительным подсчетам СМИ, кандидат демократов Джо Байден должен получить 306 голосов выборщиков против 232 у президента-республиканца Дональда Трампа.Итоги голосования выборщиков – очередной этап процедуры выборов президента США, итоги голосования выборщиков должны быть переданы в конгресс, который 6 января должен утвердить окончательный результат выборов. Инаугурация избранного президента должна состояться 20 января.
https://ria.ru/20201208/tramp-1588309614.html
вашингтон
сша
техас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587882149_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_8ff24d5b32d7f94dc2c72cb17dabcc51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон, джо байден, в мире, дональд трамп, сша, техас