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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201215/vyborschiki-1589236265.html
Трамп получил голоса 38 выборщиков из Техаса
Трамп получил голоса 38 выборщиков из Техаса
Выборщики американского штата Техас, как и ожидалось, определили все 38 голосов нынешнему президенту, республиканцу Дональду Трампу, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T00:08
2020-12-15T00:46
вашингтон
джо байден
в мире
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сша
техас
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ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. Выборщики американского штата Техас, как и ожидалось, определили все 38 голосов нынешнему президенту, республиканцу Дональду Трампу, свидетельствуют результаты голосования.Трамп одержал победу в Техасе, завоевав 52,1% против 46,5% у его оппонента Джо Байдена. В понедельник выборщики, которых у штата 38, как и ожидалось, проголосовали в соответствии с желанием большинства жителей Техаса.Голосование выборщиков проходит в понедельник в США, оно утверждает волю избирателей по итогам всенародного голосования 3 ноября в каждом штате. Для победы необходимо 270 голосов выборщиков из 538.По предварительным подсчетам СМИ, кандидат демократов Джо Байден должен получить 306 голосов выборщиков против 232 у президента-республиканца Дональда Трампа.Итоги голосования выборщиков – очередной этап процедуры выборов президента США, итоги голосования выборщиков должны быть переданы в конгресс, который 6 января должен утвердить окончательный результат выборов. Инаугурация избранного президента должна состояться 20 января.
https://ria.ru/20201208/tramp-1588309614.html
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вашингтон, джо байден, в мире, дональд трамп, сша, техас

Трамп получил голоса 38 выборщиков из Техаса

00:08 15.12.2020 (обновлено: 00:46 15.12.2020)
 
© REUTERS / Jonathan Ernst Президент США Дональд Трамп в городе Валдоста, штат Джорджия
Президент США Дональд Трамп в городе Валдоста, штат Джорджия - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
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ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. Выборщики американского штата Техас, как и ожидалось, определили все 38 голосов нынешнему президенту, республиканцу Дональду Трампу, свидетельствуют результаты голосования.
Трамп одержал победу в Техасе, завоевав 52,1% против 46,5% у его оппонента Джо Байдена. В понедельник выборщики, которых у штата 38, как и ожидалось, проголосовали в соответствии с желанием большинства жителей Техаса.
Голосование выборщиков проходит в понедельник в США, оно утверждает волю избирателей по итогам всенародного голосования 3 ноября в каждом штате. Для победы необходимо 270 голосов выборщиков из 538.
По предварительным подсчетам СМИ, кандидат демократов Джо Байден должен получить 306 голосов выборщиков против 232 у президента-республиканца Дональда Трампа.
Итоги голосования выборщиков – очередной этап процедуры выборов президента США, итоги голосования выборщиков должны быть переданы в конгресс, который 6 января должен утвердить окончательный результат выборов. Инаугурация избранного президента должна состояться 20 января.
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