https://ria.ru/20201215/vyborschiki-1589236265.html

Трамп получил голоса 38 выборщиков из Техаса

Трамп получил голоса 38 выборщиков из Техаса

Выборщики американского штата Техас, как и ожидалось, определили все 38 голосов нынешнему президенту, республиканцу Дональду Трампу, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T00:08

2020-12-15T00:08

2020-12-15T00:46

вашингтон

джо байден

в мире

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сша

техас

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ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. Выборщики американского штата Техас, как и ожидалось, определили все 38 голосов нынешнему президенту, республиканцу Дональду Трампу, свидетельствуют результаты голосования.Трамп одержал победу в Техасе, завоевав 52,1% против 46,5% у его оппонента Джо Байдена. В понедельник выборщики, которых у штата 38, как и ожидалось, проголосовали в соответствии с желанием большинства жителей Техаса.Голосование выборщиков проходит в понедельник в США, оно утверждает волю избирателей по итогам всенародного голосования 3 ноября в каждом штате. Для победы необходимо 270 голосов выборщиков из 538.По предварительным подсчетам СМИ, кандидат демократов Джо Байден должен получить 306 голосов выборщиков против 232 у президента-республиканца Дональда Трампа.Итоги голосования выборщиков – очередной этап процедуры выборов президента США, итоги голосования выборщиков должны быть переданы в конгресс, который 6 января должен утвердить окончательный результат выборов. Инаугурация избранного президента должна состояться 20 января.

https://ria.ru/20201208/tramp-1588309614.html

вашингтон

сша

техас

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон, джо байден, в мире, дональд трамп, сша, техас