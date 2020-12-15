Володин призвал депутатов Госдумы не выезжать на Новый год за границу

"Давайте… беречь тех, кто рядом с нами. Исходя из того, что мы с вам работаем всегда в открытой атмосфере, и наши избиратели могут видеть, к чему приводит такое отношение к себе, и их попросим, чтобы подумали, где проводить Новый год. Это семейный праздник, поэтому десять раз подумайте по поводу поездок, особенно в жаркие страны зарубежные", - сказал Володин в ходе пленарного заседания во вторник.