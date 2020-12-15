Володин призвал депутатов Госдумы не выезжать на Новый год за границу
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время совещания в режиме видеоконференции с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов ГД на новогодние праздники отменить поездки в теплые страны.
"Давайте… беречь тех, кто рядом с нами. Исходя из того, что мы с вам работаем всегда в открытой атмосфере, и наши избиратели могут видеть, к чему приводит такое отношение к себе, и их попросим, чтобы подумали, где проводить Новый год. Это семейный праздник, поэтому десять раз подумайте по поводу поездок, особенно в жаркие страны зарубежные", - сказал Володин в ходе пленарного заседания во вторник.
Спикер ГД напомнил, что летом пандемия пошла на спад, но после сезона летних отпусков ее "привезли опять". "То же самое получится и зимой", - уверен Володин.
"Давайте своим примером покажем, что можно отдыхать в стране, дома, общаясь с избирателями… Поэтому выезд за рубеж откладывается. Наша страна прекрасна, огромна – зачем туда (в зарубежные страны – ред.) ехать?" - отметил спикер ГД.
Володин также напомнил, что пять депутатов ГД заразились коронавирусом повторно.
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