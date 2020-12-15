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Володин призвал депутатов Госдумы не выезжать на Новый год за границу
Володин призвал депутатов Госдумы не выезжать на Новый год за границу
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов ГД на новогодние праздники отменить поездки в теплые страны. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:38
2020-12-15T12:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов ГД на новогодние праздники отменить поездки в теплые страны.Спикер ГД напомнил, что летом пандемия пошла на спад, но после сезона летних отпусков ее "привезли опять". "То же самое получится и зимой", - уверен Володин.Володин также напомнил, что пять депутатов ГД заразились коронавирусом повторно.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, госдума рф, вячеслав володин

Володин призвал депутатов Госдумы не выезжать на Новый год за границу

12:38 15.12.2020
 
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время совещания в режиме видеоконференции с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время совещания в режиме видеоконференции с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов ГД на новогодние праздники отменить поездки в теплые страны.
"Давайте… беречь тех, кто рядом с нами. Исходя из того, что мы с вам работаем всегда в открытой атмосфере, и наши избиратели могут видеть, к чему приводит такое отношение к себе, и их попросим, чтобы подумали, где проводить Новый год. Это семейный праздник, поэтому десять раз подумайте по поводу поездок, особенно в жаркие страны зарубежные", - сказал Володин в ходе пленарного заседания во вторник.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 12:28Распространение нового коронавируса
Володин рассказал, сколько депутатов переболели COVID-19
Спикер ГД напомнил, что летом пандемия пошла на спад, но после сезона летних отпусков ее "привезли опять". "То же самое получится и зимой", - уверен Володин.
"Давайте своим примером покажем, что можно отдыхать в стране, дома, общаясь с избирателями… Поэтому выезд за рубеж откладывается. Наша страна прекрасна, огромна – зачем туда (в зарубежные страны – ред.) ехать?" - отметил спикер ГД.
Володин также напомнил, что пять депутатов ГД заразились коронавирусом повторно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииГосдума РФВячеслав Володин
 
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