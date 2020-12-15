https://ria.ru/20201215/voda-1589394496.html

В Севастополь начали подавать воду из резервного хранилища

В Севастополь начали подавать воду из резервного хранилища

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в город начали подавать воду из резервного водоема у горы Гасфорта. РИА Новости, 15.12.2020

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2020-12-15T20:13

россия

бельбек

михаил развожаев

балаклава

михаил мишустин

республика крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в город начали подавать воду из резервного водоема у горы Гасфорта.Губернатор также анонсировал, что воду из Кадыковского карьера, расположенного в Балаклаве, должны подать в Севастополь в конце декабря.Ранее Развожаев сообщал, что проблема вододефицита в регионе из-за продолжительной засухи будет решена за счет строительства нового водозабора и масштабной кампании по экономии воды в основном источнике водоснабжения - Чернореченском водохранилище. Экономить воду в водохранилище будут за счет использования воды из Кадыковского карьера и водоема у горы Гасфорта, а также строительства нового водозабора на реке Бельбек для сбора паводковых вод.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил ранее, что Крым и Севастополь получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств поступит из федерального бюджета. Правительством подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. Украина до 2014 года обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через построенный в советские времена Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.

https://ria.ru/20201212/voda-po-grafiku-v-krymu-peresykhayut-reki-i-vodokhranilischa-1588936370.html

https://ria.ru/20201209/voda-1588396301.html

россия

бельбек

балаклава

республика крым

севастополь

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россия, бельбек, михаил развожаев, балаклава, михаил мишустин, республика крым, севастополь