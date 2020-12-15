Московские власти готовят новый пакет мер поддержки бизнеса

"Первый пакет мер по поддержке... мы достаточно серьёзно помогли бизнесу, но на этом мы не заканчиваем. У нас с вами в любом случае грядёт второй пакет... Там, в том числе, есть помощь НТО и помощь другим предприятиям, есть ряд отсрочек", - сказал Немерюк.