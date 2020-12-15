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Московские власти готовят новый пакет мер поддержки бизнеса
Московские власти готовят новый пакет мер поддержки бизнеса
Власти Москвы готовят новый пакет мер поддержки для бизнеса, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в рамках XIV... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T14:58
2020-12-15T14:58
алексей немерюк
москва
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Власти Москвы готовят новый пакет мер поддержки для бизнеса, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в рамках XIV Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.Ранее правительством Москвы были приняты 4 пакета поддержки бизнеса на сумму 87,9 миллиарда рублей, которой в той или иной степени были охвачены все наиболее пострадавшие отрасли экономики. Помощь города уже получили 45 тысяч компаний пострадавших отраслей.
https://ria.ru/20201214/ekonomika-1589139434.html
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алексей немерюк, москва

Московские власти готовят новый пакет мер поддержки бизнеса

14:58 15.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрохожие на Никольской улице в Москве
Прохожие на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Власти Москвы готовят новый пакет мер поддержки для бизнеса, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в рамках XIV Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.
"Первый пакет мер по поддержке... мы достаточно серьёзно помогли бизнесу, но на этом мы не заканчиваем. У нас с вами в любом случае грядёт второй пакет... Там, в том числе, есть помощь НТО и помощь другим предприятиям, есть ряд отсрочек", - сказал Немерюк.
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14 декабря, 15:31
Эксперт ожидает снижения темпов роста экономики Китая в ближайшие годы
Ранее правительством Москвы были приняты 4 пакета поддержки бизнеса на сумму 87,9 миллиарда рублей, которой в той или иной степени были охвачены все наиболее пострадавшие отрасли экономики. Помощь города уже получили 45 тысяч компаний пострадавших отраслей.
 
Алексей НемерюкМосква
 
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