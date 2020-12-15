https://ria.ru/20201215/vlasti-1589337874.html
Московские власти готовят новый пакет мер поддержки бизнеса
Московские власти готовят новый пакет мер поддержки бизнеса
Власти Москвы готовят новый пакет мер поддержки для бизнеса, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в рамках XIV... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T14:58
2020-12-15T14:58
2020-12-15T14:58
алексей немерюк
москва
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Власти Москвы готовят новый пакет мер поддержки для бизнеса, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в рамках XIV Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.Ранее правительством Москвы были приняты 4 пакета поддержки бизнеса на сумму 87,9 миллиарда рублей, которой в той или иной степени были охвачены все наиболее пострадавшие отрасли экономики. Помощь города уже получили 45 тысяч компаний пострадавших отраслей.
https://ria.ru/20201214/ekonomika-1589139434.html
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алексей немерюк, москва