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https://ria.ru/20201215/vaktsiny-1589339185.html
Мишустин утвердил порядок распределения вакцин для профилактики COVID-19
Мишустин утвердил порядок распределения вакцин для профилактики COVID-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил порядок распределения вакцин для профилактики коронавируса, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T15:06
2020-12-15T15:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил порядок распределения вакцин для профилактики коронавируса, сообщает пресс-служба кабмина."Государство возьмёт под контроль распределение поставок вакцин для профилактики коронавирусной инфекции между регионами. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что теперь производители вакцин будут каждую неделю направлять в Минздрав информацию об остатках препарата. Министерство в течение двух дней после получения таких сведений должно распределить этот остаток, исходя из потребностей того или иного региона."По поручению правительства Минздрав составил план распределения вакцин по стране на ближайшие три месяца. В частности, в декабре регионы получат 480 тысяч доз препарата. Кроме того, разработан график поставки вакцин. В правительство представлены логистические паспорта готовности к вакцинации всех регионов России", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что Мишустин каждую неделю проводит рабочие встречи с производителями вакцин для того, чтобы сверить часы и по объёмам производства препаратов, и по объемам их выпуска в гражданский оборот, а также по другим вопросам, которые требуют решений правительства.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, общество

Мишустин утвердил порядок распределения вакцин для профилактики COVID-19

15:06 15.12.2020 (обновлено: 15:11 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр АстафьевПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил порядок распределения вакцин для профилактики коронавируса, сообщает пресс-служба кабмина.
"Государство возьмёт под контроль распределение поставок вакцин для профилактики коронавирусной инфекции между регионами. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что теперь производители вакцин будут каждую неделю направлять в Минздрав информацию об остатках препарата. Министерство в течение двух дней после получения таких сведений должно распределить этот остаток, исходя из потребностей того или иного региона.
"По поручению правительства Минздрав составил план распределения вакцин по стране на ближайшие три месяца. В частности, в декабре регионы получат 480 тысяч доз препарата. Кроме того, разработан график поставки вакцин. В правительство представлены логистические паспорта готовности к вакцинации всех регионов России", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что Мишустин каждую неделю проводит рабочие встречи с производителями вакцин для того, чтобы сверить часы и по объёмам производства препаратов, и по объемам их выпуска в гражданский оборот, а также по другим вопросам, которые требуют решений правительства.
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