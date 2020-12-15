https://ria.ru/20201215/vaktsiny-1589328304.html

ВОЗ рассчитывает получить два миллиарда вакцин от COVID-19

ВОЗ рассчитывает получить два миллиарда вакцин от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает к концу 2021 года получить 2 миллиарда вакцин от COVID-19, заявил на брифинге в пятницу старший советник... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T14:24

2020-12-15T14:24

2020-12-15T14:24

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коронавирус covid-19

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ЖЕНЕВА, 15 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения рассчитывает к концу 2021 года получить 2 миллиарда вакцин от COVID-19, заявил на брифинге в пятницу старший советник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард, руководитель работы Акселератора ВОЗ по обеспечению доступа к вакцинам (ACT)."На данный момент мы работаем над тем, чтобы концу 2021 году получить 2 миллиарда вакцин. Возможно, больше, и надеемся, что раньше", - сказал он.По его словам, пока неизвестно, какая из вакцин окажется наиболее безопасной и эффективной. Однако тот факт, что сегодня вакцины производятся на трех разных основах, указывает на то, что их количество в итоге может оказать больше, чем планировалось ранее."Есть свет в конце тоннеля. Используя вакцины, мы сможем создать защитный иммунитет от COVID-19. И особенно важно то, что мы можем сделать это с помощью вакцин на трех различных платформах. Это означает, что мы сможем получить больше продукта, чем мы рассчитывали. Но это долгий процесс", - добавил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201214/mutatsiya-1589212876.html

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире