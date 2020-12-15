https://ria.ru/20201215/vaktsina-1589392616.html
Лавров рассказал о сотрудничестве России и Сербии по вакцине от COVID-19
Лавров рассказал о сотрудничестве России и Сербии по вакцине от COVID-19
Российские и сербские специалисты находятся в контакте по поводу разработок и производства вакцины от COVID-19, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T19:59
2020-12-15T19:59
2020-12-15T19:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
сергей лавров
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в мире
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БЕЛГРАД, 15 дек - РИА Новости. Российские и сербские специалисты находятся в контакте по поводу разработок и производства вакцины от COVID-19, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы подтвердили наше общее стремление активизировать сотрудничество по борьбе с последствиями короновирусной инфекции. У нас уже накоплен неплохой опыт. Наши специалисты находятся в постоянном контакте по практическим вопросам разработки вакцины и ее последующего производства", - заявил Лавров на брифинге по итогам своих переговоров с президентом Сербии. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201207/vaktsina-covid-19-1587971785.html
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коронавирус covid-19, россия, сергей лавров, сербия, в мире