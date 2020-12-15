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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201215/vaktsina-1589392616.html
Лавров рассказал о сотрудничестве России и Сербии по вакцине от COVID-19
Лавров рассказал о сотрудничестве России и Сербии по вакцине от COVID-19
Российские и сербские специалисты находятся в контакте по поводу разработок и производства вакцины от COVID-19, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T19:59
2020-12-15T19:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
сергей лавров
сербия
в мире
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БЕЛГРАД, 15 дек - РИА Новости. Российские и сербские специалисты находятся в контакте по поводу разработок и производства вакцины от COVID-19, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы подтвердили наше общее стремление активизировать сотрудничество по борьбе с последствиями короновирусной инфекции. У нас уже накоплен неплохой опыт. Наши специалисты находятся в постоянном контакте по практическим вопросам разработки вакцины и ее последующего производства", - заявил Лавров на брифинге по итогам своих переговоров с президентом Сербии. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, россия, сергей лавров, сербия, в мире

Лавров рассказал о сотрудничестве России и Сербии по вакцине от COVID-19

19:59 15.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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БЕЛГРАД, 15 дек - РИА Новости. Российские и сербские специалисты находятся в контакте по поводу разработок и производства вакцины от COVID-19, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы подтвердили наше общее стремление активизировать сотрудничество по борьбе с последствиями короновирусной инфекции. У нас уже накоплен неплохой опыт. Наши специалисты находятся в постоянном контакте по практическим вопросам разработки вакцины и ее последующего производства", - заявил Лавров на брифинге по итогам своих переговоров с президентом Сербии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияСергей ЛавровСербияВ мире
 
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