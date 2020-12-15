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https://ria.ru/20201215/vaktsina-1589364540.html
Регулятор ЕС 21 декабря проведет заседание по вакцине BioNTech и Pfizer
Регулятор ЕС 21 декабря проведет заседание по вакцине BioNTech и Pfizer
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 21 декабря проведет заседание для рассмотрения вопроса о выдаче условного разрешения на использование в... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T17:04
2020-12-15T17:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
евросоюз
pfizer, inc.
европа
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 21 декабря проведет заседание для рассмотрения вопроса о выдаче условного разрешения на использование в Европейском союзе вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer, говорится в заявлении регулятора."После проведенной интенсивной работы и получения запрошенных дополнительных данных от разработчиков, заседание комитета по лекарственным препаратам EMA для вынесения возможного заключения запланировано на 21 декабря", - говорится в документе.В регуляторе уточнили, что на случай, если 21 декабря утвердить препарат не удастся, повторное заседание комитета может состояться 29 декабря, как было запланировано ранее.Ранее директор EMA Эмер Кук сообщила, что регулятор изучает поданные производителями Pfizer и BioNTech, а также Moderna заявки для разрешения на продажу вакцин от коронавируса, надеется, что первые вакцины на территорию Евросоюза поступят уже в ближайшие недели.Она пояснила, что агентство приблизилось к выдаче разрешения, но данные еще проверяются.Кук добавила, что работа агентства заключается "в оценке полученных данных". По ее словам, для вакцин Pfizer и BioNTech научный комитет по лекарствам EMA надеется закончить оценку в ходе экстренной встречи, которая состоится не позже 29 декабря. Оценку вакцины Moderna планируется завершить в январе.В Еврокомиссии, в свою очередь, сообщили, что с момента получения положительной рекомендации лекарственного регулятора комиссия примет решение об авторизации препарата на европейском рынке в течение нескольких дней после консультации постпредов стран-членов. После получения всех разрешений страны ЕС смогут начать закупки вакцин.Еврокомиссия ранее также сообщала, что обеспечила закупку в Евросоюз 1,2 миллиарда доз потенциальных вакцин от COVID-19 от различных компаний, в их числе BioNTech, AstraZeneca, Johnson&amp;Johnson, Sanofi-GSK, CureVac, Moderna. Ведутся переговоры с другими компаниями.Европейский лекарственный регулятор EMA подтвердил РИА Новости, что первые обсуждения идут и с разработчиком российской вакцины "Спутник V".Немецкая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer в ноябре сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний - их вакцина показала эффективность порядка 95%. Данная вакцина очень чувствительна к температуре и должна перевозиться и храниться в условиях от -70 до -80 градусов Цельсия. Еще одна перспективная вакцина компании Moderna требует хранения при температуре от -20 до 8 градусов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201202/vaktsiny-1587323210.html
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коронавирус covid-19, евросоюз, pfizer, inc., европа, в мире

Регулятор ЕС 21 декабря проведет заседание по вакцине BioNTech и Pfizer

17:04 15.12.2020 (обновлено: 17:05 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкМедицинский работник делает укол
Медицинский работник делает укол - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 21 декабря проведет заседание для рассмотрения вопроса о выдаче условного разрешения на использование в Европейском союзе вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer, говорится в заявлении регулятора.
"После проведенной интенсивной работы и получения запрошенных дополнительных данных от разработчиков, заседание комитета по лекарственным препаратам EMA для вынесения возможного заключения запланировано на 21 декабря", - говорится в документе.
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В регуляторе уточнили, что на случай, если 21 декабря утвердить препарат не удастся, повторное заседание комитета может состояться 29 декабря, как было запланировано ранее.
Ранее директор EMA Эмер Кук сообщила, что регулятор изучает поданные производителями Pfizer и BioNTech, а также Moderna заявки для разрешения на продажу вакцин от коронавируса, надеется, что первые вакцины на территорию Евросоюза поступят уже в ближайшие недели.
Она пояснила, что агентство приблизилось к выдаче разрешения, но данные еще проверяются.
Кук добавила, что работа агентства заключается "в оценке полученных данных". По ее словам, для вакцин Pfizer и BioNTech научный комитет по лекарствам EMA надеется закончить оценку в ходе экстренной встречи, которая состоится не позже 29 декабря. Оценку вакцины Moderna планируется завершить в январе.
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В Еврокомиссии, в свою очередь, сообщили, что с момента получения положительной рекомендации лекарственного регулятора комиссия примет решение об авторизации препарата на европейском рынке в течение нескольких дней после консультации постпредов стран-членов. После получения всех разрешений страны ЕС смогут начать закупки вакцин.
Еврокомиссия ранее также сообщала, что обеспечила закупку в Евросоюз 1,2 миллиарда доз потенциальных вакцин от COVID-19 от различных компаний, в их числе BioNTech, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac, Moderna. Ведутся переговоры с другими компаниями.
Европейский лекарственный регулятор EMA подтвердил РИА Новости, что первые обсуждения идут и с разработчиком российской вакцины "Спутник V".
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