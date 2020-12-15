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Регулятор в США уверен в безопасности вакцины Moderna от COVID-19
Регулятор в США уверен в безопасности вакцины Moderna от COVID-19
Безопасность вакцины против COVID–19 компании Moderna не вызывает опасений, сообщил регулятор в США в справочном документе. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T16:58
2020-12-15T17:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сша
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Безопасность вакцины против COVID–19 компании Moderna не вызывает опасений, сообщил регулятор в США в справочном документе.Разработанная компанией Moderna вакцина завершила период испытаний и сейчас находится на рассмотрении Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), которое лицензирует препараты для их последующего использования в США. Справочный документ по вакцине был подготовлен для заседания комитета FDA, который 17 декабря будет обсуждать допуск вакцины для экстренного использования."Информация, поступившая 11 ноября, на основе промежуточного анализа 30 350 участников испытаний… согласовывается с благоприятным профилем безопасности и не вызывает конкретных опасений, которые могли бы препятствовать выдаче допуска", - говорится в документе.В документе отмечается, что мнение о безопасности вакцины не изменилось даже после поступления дополнительных данных, включающих смерть одного из участников испытаний и другие инциденты.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша, в мире

Регулятор в США уверен в безопасности вакцины Moderna от COVID-19

16:58 15.12.2020 (обновлено: 17:16 15.12.2020)
 
© REUTERS / PfizerСотрудница в лаборатории Pfizer во время разработки вакцины против коронавируса (COVID-19) в Перл-Ривер, Нью-Йорк
Сотрудница в лаборатории Pfizer во время разработки вакцины против коронавируса (COVID-19) в Перл-Ривер, Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© REUTERS / Pfizer
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Безопасность вакцины против COVID–19 компании Moderna не вызывает опасений, сообщил регулятор в США в справочном документе.
Разработанная компанией Moderna вакцина завершила период испытаний и сейчас находится на рассмотрении Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), которое лицензирует препараты для их последующего использования в США. Справочный документ по вакцине был подготовлен для заседания комитета FDA, который 17 декабря будет обсуждать допуск вакцины для экстренного использования.
"Информация, поступившая 11 ноября, на основе промежуточного анализа 30 350 участников испытаний… согласовывается с благоприятным профилем безопасности и не вызывает конкретных опасений, которые могли бы препятствовать выдаче допуска", - говорится в документе.
В документе отмечается, что мнение о безопасности вакцины не изменилось даже после поступления дополнительных данных, включающих смерть одного из участников испытаний и другие инциденты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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