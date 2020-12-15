https://ria.ru/20201215/vaktsina-1589363553.html

Регулятор в США уверен в безопасности вакцины Moderna от COVID-19

Регулятор в США уверен в безопасности вакцины Moderna от COVID-19

Безопасность вакцины против COVID–19 компании Moderna не вызывает опасений, сообщил регулятор в США в справочном документе. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T16:58

2020-12-15T16:58

2020-12-15T17:16

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587306926_0:0:3298:1856_1920x0_80_0_0_743e619f7e0fd04cc06e656aac14d83b.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Безопасность вакцины против COVID–19 компании Moderna не вызывает опасений, сообщил регулятор в США в справочном документе.Разработанная компанией Moderna вакцина завершила период испытаний и сейчас находится на рассмотрении Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), которое лицензирует препараты для их последующего использования в США. Справочный документ по вакцине был подготовлен для заседания комитета FDA, который 17 декабря будет обсуждать допуск вакцины для экстренного использования."Информация, поступившая 11 ноября, на основе промежуточного анализа 30 350 участников испытаний… согласовывается с благоприятным профилем безопасности и не вызывает конкретных опасений, которые могли бы препятствовать выдаче допуска", - говорится в документе.В документе отмечается, что мнение о безопасности вакцины не изменилось даже после поступления дополнительных данных, включающих смерть одного из участников испытаний и другие инциденты.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201207/farmkompanii-1587974666.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша, в мире