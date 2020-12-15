https://ria.ru/20201215/vaktsina-1589330959.html

Минздрав составил план поставок вакцины от COVID-19 на три месяца

Минздрав составил план поставок вакцины от COVID-19 на три месяца

Минздрав составил план распределения вакцины от коронавируса для поставок в регионы на ближайшие 3 месяца, производители должны будут еженедельно направлять в... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T14:34

2020-12-15T14:34

2020-12-15T14:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

михаил мишустин

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587371763_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_507c3dc7871a2ab40476252cada40b33.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минздрав составил план распределения вакцины от коронавируса для поставок в регионы на ближайшие 3 месяца, производители должны будут еженедельно направлять в министерство сведения о поставках, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин."Министерство здравоохранения составило план распределения препарата для поставок в регионы на ближайшие три месяца. Важно, чтобы вся эта работа шла без сбоев", - заявил Мишустин во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.Он пояснил, что производители вакцины должны будут каждую неделю направлять в Минздрав информацию о поставках препарата, а министерство в течение двух дней распределит его по регионам в зависимости от потребности.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество