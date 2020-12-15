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Минздрав составил план поставок вакцины от COVID-19 на три месяца
Минздрав составил план поставок вакцины от COVID-19 на три месяца
Минздрав составил план распределения вакцины от коронавируса для поставок в регионы на ближайшие 3 месяца, производители должны будут еженедельно направлять в... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T14:34
2020-12-15T14:34
2020-12-15T14:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
михаил мишустин
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минздрав составил план распределения вакцины от коронавируса для поставок в регионы на ближайшие 3 месяца, производители должны будут еженедельно направлять в министерство сведения о поставках, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин."Министерство здравоохранения составило план распределения препарата для поставок в регионы на ближайшие три месяца. Важно, чтобы вся эта работа шла без сбоев", - заявил Мишустин во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.Он пояснил, что производители вакцины должны будут каждую неделю направлять в Минздрав информацию о поставках препарата, а министерство в течение двух дней распределит его по регионам в зависимости от потребности.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество