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Лукашенко оценил стоимость создания белорусской вакцины от COVID-19
Лукашенко оценил стоимость создания белорусской вакцины от COVID-19
Создание белорусской вакцины от коронавируса COVID-19 может обойтись Минску примерно в 2 миллиона долларов, эти средства впоследствии окупятся, заявил во... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T13:30
2020-12-15T14:43
парламентское собрание союза беларуси и россии
здоровье - общество
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 15 дек – РИА Новости. Создание белорусской вакцины от коронавируса COVID-19 может обойтись Минску примерно в 2 миллиона долларов, эти средства впоследствии окупятся, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко.Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко во вторник посетил Могилевскую областную клиническую больницу, где пообщался с коллективом."Я очень рад, что наши ученые замахнулись на производство собственной вакцины. Убежден, что мы от этой заразы (COVID-19 – ред.) никуда не денемся. Она останется с нами, как грипп. Значит, нам нужна будет вакцина. Надо свою разработать, специалисты есть. Надо браться за это и не бояться. Там деньги, я посмотрел, небольшие: где-то порядка 5 миллионов (белорусских) рублей (около 2 миллионов долларов – ред.). И мы окупим это, только надо быстро двигаться в этом направлении", - сказал президент.Он убежден, что белорусским ученым под силу разработать свою вакцину от коронавирусной инфекции, этот вопрос в скором времени будет обсуждаться на совещании у главы государства.Лукашенко также отметил, что в вопросе вакцинирования граждан в Белоруссии планируют идти тремя путями: в ближайшее время закупить уже произведенную вакцину, чтобы привить группы риска, наладить в республике производство российского препарата, а также заняться разработкой собственной вакцины.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии заметно ускорился суточный прирост выявленных случаев коронавируса по сравнению с летом и первой волной заболеваемости. По данным минздрава, число случаев инфицирования коронавирусом в Белоруссии достигло 162 148, всего с начала распространения инфекции на территории страны умерли 1273 пациента.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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здоровье - общество, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко оценил стоимость создания белорусской вакцины от COVID-19

13:30 15.12.2020 (обновлено: 14:43 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 15 дек – РИА Новости. Создание белорусской вакцины от коронавируса COVID-19 может обойтись Минску примерно в 2 миллиона долларов, эти средства впоследствии окупятся, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко во вторник посетил Могилевскую областную клиническую больницу, где пообщался с коллективом.
"Я очень рад, что наши ученые замахнулись на производство собственной вакцины. Убежден, что мы от этой заразы (COVID-19 – ред.) никуда не денемся. Она останется с нами, как грипп. Значит, нам нужна будет вакцина. Надо свою разработать, специалисты есть. Надо браться за это и не бояться. Там деньги, я посмотрел, небольшие: где-то порядка 5 миллионов (белорусских) рублей (около 2 миллионов долларов – ред.). И мы окупим это, только надо быстро двигаться в этом направлении", - сказал президент.
Он убежден, что белорусским ученым под силу разработать свою вакцину от коронавирусной инфекции, этот вопрос в скором времени будет обсуждаться на совещании у главы государства.
Лукашенко также отметил, что в вопросе вакцинирования граждан в Белоруссии планируют идти тремя путями: в ближайшее время закупить уже произведенную вакцину, чтобы привить группы риска, наладить в республике производство российского препарата, а также заняться разработкой собственной вакцины.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии заметно ускорился суточный прирост выявленных случаев коронавируса по сравнению с летом и первой волной заболеваемости. По данным минздрава, число случаев инфицирования коронавирусом в Белоруссии достигло 162 148, всего с начала распространения инфекции на территории страны умерли 1273 пациента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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