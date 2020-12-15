https://ria.ru/20201215/vaktsina-1589315336.html

Лукашенко оценил стоимость создания белорусской вакцины от COVID-19

Лукашенко оценил стоимость создания белорусской вакцины от COVID-19

Создание белорусской вакцины от коронавируса COVID-19 может обойтись Минску примерно в 2 миллиона долларов, эти средства впоследствии окупятся, заявил во... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T13:30

2020-12-15T13:30

2020-12-15T14:43

парламентское собрание союза беларуси и россии

здоровье - общество

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152678/03/1526780382_0:73:2900:1704_1920x0_80_0_0_51f2db46c8ffd56f1d8b8c6f12774b6f.jpg

МИНСК, 15 дек – РИА Новости. Создание белорусской вакцины от коронавируса COVID-19 может обойтись Минску примерно в 2 миллиона долларов, эти средства впоследствии окупятся, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко.Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко во вторник посетил Могилевскую областную клиническую больницу, где пообщался с коллективом."Я очень рад, что наши ученые замахнулись на производство собственной вакцины. Убежден, что мы от этой заразы (COVID-19 – ред.) никуда не денемся. Она останется с нами, как грипп. Значит, нам нужна будет вакцина. Надо свою разработать, специалисты есть. Надо браться за это и не бояться. Там деньги, я посмотрел, небольшие: где-то порядка 5 миллионов (белорусских) рублей (около 2 миллионов долларов – ред.). И мы окупим это, только надо быстро двигаться в этом направлении", - сказал президент.Он убежден, что белорусским ученым под силу разработать свою вакцину от коронавирусной инфекции, этот вопрос в скором времени будет обсуждаться на совещании у главы государства.Лукашенко также отметил, что в вопросе вакцинирования граждан в Белоруссии планируют идти тремя путями: в ближайшее время закупить уже произведенную вакцину, чтобы привить группы риска, наладить в республике производство российского препарата, а также заняться разработкой собственной вакцины.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии заметно ускорился суточный прирост выявленных случаев коронавируса по сравнению с летом и первой волной заболеваемости. По данным минздрава, число случаев инфицирования коронавирусом в Белоруссии достигло 162 148, всего с начала распространения инфекции на территории страны умерли 1273 пациента.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586600732.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, александр лукашенко, белоруссия, в мире