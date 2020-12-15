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https://ria.ru/20201215/vaktsina-1589277876.html
В РФПИ опровергли данные о закупке Северной Кореей вакцины "Спутник V"
В РФПИ опровергли данные о закупке Северной Кореей вакцины "Спутник V"
Представитель РФПИ, суверенного фонда РФ, ответственного за продвижение и производство вакцины за рубежом, опроверг РИА Новости информацию ряда СМИ о закупке... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T11:12
2020-12-15T11:18
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
пхеньян
кндр (северная корея)
в мире
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Представитель РФПИ, суверенного фонда РФ, ответственного за продвижение и производство вакцины за рубежом, опроверг РИА Новости информацию ряда СМИ о закупке вакцины "Спутник V" Северной Кореей."Представители КНДР никогда не обращались в фонд по поводу закупки вакцины "Спутник V" и не заключали никаких контрактов", - заявил он агентству.Ранее во вторник японская газета "Асахи" со ссылкой на источники в южнокорейской разведке и во внешнеторговых кругах Китая сообщила, что Северная Корея закупила российскую вакцину от коронавируса, а также китайские термографы.О количестве доз закупленной в России вакцины не сообщалось, но источник сообщил газете, что Северная Корея начала вакцинацию сотрудников госструктур и руководства. Издание сообщает, что Ким Чен Ын вакциной не воспользуется, пока не убедится в ее безопасности.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, пхеньян, кндр (северная корея), в мире

В РФПИ опровергли данные о закупке Северной Кореей вакцины "Спутник V"

11:12 15.12.2020 (обновлено: 11:18 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи
Ампула с вакциной Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V) в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Представитель РФПИ, суверенного фонда РФ, ответственного за продвижение и производство вакцины за рубежом, опроверг РИА Новости информацию ряда СМИ о закупке вакцины "Спутник V" Северной Кореей.
"Представители КНДР никогда не обращались в фонд по поводу закупки вакцины "Спутник V" и не заключали никаких контрактов", - заявил он агентству.
Ранее во вторник японская газета "Асахи" со ссылкой на источники в южнокорейской разведке и во внешнеторговых кругах Китая сообщила, что Северная Корея закупила российскую вакцину от коронавируса, а также китайские термографы.
О количестве доз закупленной в России вакцины не сообщалось, но источник сообщил газете, что Северная Корея начала вакцинацию сотрудников госструктур и руководства. Издание сообщает, что Ким Чен Ын вакциной не воспользуется, пока не убедится в ее безопасности.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоПхеньянКНДР (Северная Корея)В мире
 
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