https://ria.ru/20201215/vaktsina-1589272937.html

Гинцбург рассказал, когда вакцину "Спутник V" проверят на беременных

Гинцбург рассказал, когда вакцину "Спутник V" проверят на беременных

Испытание вакцины "Спутник V" на беременных начнется после завершения исследования на детях, а проверить вакцину на детях можно будет после того, как закончатся РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T10:50

2020-12-15T10:50

2020-12-15T10:53

вакцина "спутник v"

александр гинцбург

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584070241_0:104:1024:680_1920x0_80_0_0_1f665644eef5e3652a26c62e88aa99ee.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Испытание вакцины "Спутник V" на беременных начнется после завершения исследования на детях, а проверить вакцину на детях можно будет после того, как закончатся испытания на взрослых, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."Исследование на беременных после детей, а на детях можно будет проводить испытание после того, как на взрослых все проведут",- сказал Гинцбург.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", александр гинцбург, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество