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Гинцбург рассказал, когда вакцину "Спутник V" проверят на беременных
Гинцбург рассказал, когда вакцину "Спутник V" проверят на беременных
Испытание вакцины "Спутник V" на беременных начнется после завершения исследования на детях, а проверить вакцину на детях можно будет после того, как закончатся РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T10:50
2020-12-15T10:53
вакцина "спутник v"
александр гинцбург
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Испытание вакцины "Спутник V" на беременных начнется после завершения исследования на детях, а проверить вакцину на детях можно будет после того, как закончатся испытания на взрослых, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."Исследование на беременных после детей, а на детях можно будет проводить испытание после того, как на взрослых все проведут",- сказал Гинцбург.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", александр гинцбург, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Гинцбург рассказал, когда вакцину "Спутник V" проверят на беременных

10:50 15.12.2020 (обновлено: 10:53 15.12.2020)
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : РФПИ
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Испытание вакцины "Спутник V" на беременных начнется после завершения исследования на детях, а проверить вакцину на детях можно будет после того, как закончатся испытания на взрослых, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Исследование на беременных после детей, а на детях можно будет проводить испытание после того, как на взрослых все проведут",- сказал Гинцбург.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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