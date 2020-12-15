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Гинцбург рассказал, когда вакцину "Спутник V" проверят на беременных
Гинцбург рассказал, когда вакцину "Спутник V" проверят на беременных
Испытание вакцины "Спутник V" на беременных начнется после завершения исследования на детях, а проверить вакцину на детях можно будет после того, как закончатся РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T10:50
2020-12-15T10:50
2020-12-15T10:53
вакцина "спутник v"
александр гинцбург
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Испытание вакцины "Спутник V" на беременных начнется после завершения исследования на детях, а проверить вакцину на детях можно будет после того, как закончатся испытания на взрослых, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."Исследование на беременных после детей, а на детях можно будет проводить испытание после того, как на взрослых все проведут",- сказал Гинцбург.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", александр гинцбург, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество