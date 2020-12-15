https://ria.ru/20201215/vaktsina-1589267777.html

В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии привитых "ЭпиВакКороной"

В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии привитых "ЭпиВакКороной"

В рамках пострегистрационных исследований вакцины "ЭпиВакКорона" привиты первым компонентом 1316 добровольцев старше 18 лет и 122 добровольца старше 60 лет, все РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T10:28

2020-12-15T10:28

2020-12-15T10:34

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общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В рамках пострегистрационных исследований вакцины "ЭпиВакКорона" привиты первым компонентом 1316 добровольцев старше 18 лет и 122 добровольца старше 60 лет, все чувствуют себя хорошо, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В рамках пострегистрационных клинических плацебоконтролируемых испытаний вакцины "ЭпиВакКорона" ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора первой дозой вакцины привито 1316 добровольцев в возрасте старше 18 лет и 122 добровольца, участвующих в пострегистрационном клиническом испытании вакцины на людях старше 60 лет. Все добровольцы чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий не выявлено", - говорится в сообщении.Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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