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https://ria.ru/20201215/vaktsina-1589267777.html
В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии привитых "ЭпиВакКороной"
В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии привитых "ЭпиВакКороной"
В рамках пострегистрационных исследований вакцины "ЭпиВакКорона" привиты первым компонентом 1316 добровольцев старше 18 лет и 122 добровольца старше 60 лет, все РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T10:28
2020-12-15T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В рамках пострегистрационных исследований вакцины "ЭпиВакКорона" привиты первым компонентом 1316 добровольцев старше 18 лет и 122 добровольца старше 60 лет, все чувствуют себя хорошо, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В рамках пострегистрационных клинических плацебоконтролируемых испытаний вакцины "ЭпиВакКорона" ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора первой дозой вакцины привито 1316 добровольцев в возрасте старше 18 лет и 122 добровольца, участвующих в пострегистрационном клиническом испытании вакцины на людях старше 60 лет. Все добровольцы чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий не выявлено", - говорится в сообщении.Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии привитых "ЭпиВакКороной"

10:28 15.12.2020 (обновлено: 10:34 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц вакцину против COVID-19
Медицинский работник набирает в шприц вакцину против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В рамках пострегистрационных исследований вакцины "ЭпиВакКорона" привиты первым компонентом 1316 добровольцев старше 18 лет и 122 добровольца старше 60 лет, все чувствуют себя хорошо, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В рамках пострегистрационных клинических плацебоконтролируемых испытаний вакцины "ЭпиВакКорона" ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора первой дозой вакцины привито 1316 добровольцев в возрасте старше 18 лет и 122 добровольца, участвующих в пострегистрационном клиническом испытании вакцины на людях старше 60 лет. Все добровольцы чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий не выявлено", - говорится в сообщении.
Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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