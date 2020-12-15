https://ria.ru/20201215/vaktsina-1589247301.html

В Китае заявили о намерении Турции приобрести вакцину от COVID-19

В Китае заявили о намерении Турции приобрести вакцину от COVID-19

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в телефонной беседе с главой МИД КНР Ван И заявил, что китайская вакцина эффективная и безопасная, Турция будет... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T07:29

2020-12-15T07:29

2020-12-15T07:58

бразилия

ухань

мевлют чавушоглу

ван и (политик)

китай

распространение нового коронавируса

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коронавирус covid-19

мид кнр

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ПЕКИН, 15 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в телефонной беседе с главой МИД КНР Ван И заявил, что китайская вакцина эффективная и безопасная, Турция будет ее закупать, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства КНР.Указывается, что турецкий министр также поздравил Китай с успешным сдерживанием эпидемии, высоко оценив успехи Пекина в разработке вакцины.Глава МИД КНР в свою очередь отметил, что Китай и Турция "рука об руку" борются с эпидемией, поставляют друг другу медицинские товары, делятся опытом в борьбе с эпидемией, а также развернули крайне эффективное сотрудничество в проведении третьей стадии клинических испытаний вакцины от COVID-19."В настоящее время вторая волна эпидемии распространяется по всему миру, китайская сторона готова твердо стоять рядом с турецким народом до победного конца в войне с эпидемией", - заявил Ван И. Он подчеркнул, что решение Турции закупать китайскую вакцину стало проявление доверия к китайской стороне.Как ранее сообщал глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа, Турция закупит к апрелю будущего года 100 миллионов доз вакцины от коронавируса. Первая партия вакцины китайской компании SinoVac поступит в страну после 11 декабря, а в конце месяца планируется начать вакцинацию после лабораторных испытаний качества вакцины. Кроме того, Турция заявляла о планах закупить как минимум 25 миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech.SinoVac начала разработку своей вакцины в январе, сразу после того, как в Ухане официально подтвердили информацию о распространении пневмонии неизвестного происхождения. Она начала третью стадию клинических испытаний в Бразилии, Индонезии и Турции. Вакцинация CoronaVac предусматривает два укола с интервалом 2-4 недели, предназначена для лиц, достигших 18 лет. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201214/vaktsina-1589209560.html

бразилия

ухань

китай

турция

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