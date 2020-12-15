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https://ria.ru/20201215/vaktsina-1589247301.html
В Китае заявили о намерении Турции приобрести вакцину от COVID-19
В Китае заявили о намерении Турции приобрести вакцину от COVID-19
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в телефонной беседе с главой МИД КНР Ван И заявил, что китайская вакцина эффективная и безопасная, Турция будет... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T07:29
2020-12-15T07:58
бразилия
ухань
мевлют чавушоглу
ван и (политик)
китай
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
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ПЕКИН, 15 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в телефонной беседе с главой МИД КНР Ван И заявил, что китайская вакцина эффективная и безопасная, Турция будет ее закупать, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства КНР.Указывается, что турецкий министр также поздравил Китай с успешным сдерживанием эпидемии, высоко оценив успехи Пекина в разработке вакцины.Глава МИД КНР в свою очередь отметил, что Китай и Турция "рука об руку" борются с эпидемией, поставляют друг другу медицинские товары, делятся опытом в борьбе с эпидемией, а также развернули крайне эффективное сотрудничество в проведении третьей стадии клинических испытаний вакцины от COVID-19."В настоящее время вторая волна эпидемии распространяется по всему миру, китайская сторона готова твердо стоять рядом с турецким народом до победного конца в войне с эпидемией", - заявил Ван И. Он подчеркнул, что решение Турции закупать китайскую вакцину стало проявление доверия к китайской стороне.Как ранее сообщал глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа, Турция закупит к апрелю будущего года 100 миллионов доз вакцины от коронавируса. Первая партия вакцины китайской компании SinoVac поступит в страну после 11 декабря, а в конце месяца планируется начать вакцинацию после лабораторных испытаний качества вакцины. Кроме того, Турция заявляла о планах закупить как минимум 25 миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech.SinoVac начала разработку своей вакцины в январе, сразу после того, как в Ухане официально подтвердили информацию о распространении пневмонии неизвестного происхождения. Она начала третью стадию клинических испытаний в Бразилии, Индонезии и Турции. Вакцинация CoronaVac предусматривает два укола с интервалом 2-4 недели, предназначена для лиц, достигших 18 лет. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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бразилия, ухань, мевлют чавушоглу, ван и (политик), китай, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мид кнр, турция, в мире

В Китае заявили о намерении Турции приобрести вакцину от COVID-19

07:29 15.12.2020 (обновлено: 07:58 15.12.2020)
 
© Depositphotos / Beaver1488Ученый во время работы с чашками Петри в лаборатории
Ученый во время работы с чашками Петри в лаборатории - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Depositphotos / Beaver1488
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ПЕКИН, 15 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в телефонной беседе с главой МИД КНР Ван И заявил, что китайская вакцина эффективная и безопасная, Турция будет ее закупать, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства КНР.

"Чавушоглу заявил, что турецкая сторона считает китайскую вакцину безопасной и эффективной, уже объявила, что произведет срочные закупки у Китая, готова усилить сотрудничество с Китаем по этому вопросу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР.

Указывается, что турецкий министр также поздравил Китай с успешным сдерживанием эпидемии, высоко оценив успехи Пекина в разработке вакцины.
Глава МИД КНР в свою очередь отметил, что Китай и Турция "рука об руку" борются с эпидемией, поставляют друг другу медицинские товары, делятся опытом в борьбе с эпидемией, а также развернули крайне эффективное сотрудничество в проведении третьей стадии клинических испытаний вакцины от COVID-19.
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"В настоящее время вторая волна эпидемии распространяется по всему миру, китайская сторона готова твердо стоять рядом с турецким народом до победного конца в войне с эпидемией", - заявил Ван И. Он подчеркнул, что решение Турции закупать китайскую вакцину стало проявление доверия к китайской стороне.
"Китайская сторона готова в соответствии с законом предоставить необходимое содействие. Стороны должны торжественно отметить 50-летний юбилей установления двусторонних отношений, углубить политическое взаимодоверие и сотрудничество во всех сферах, поднять китайско-турецкие отношения на новый уровень", - подчеркнул китайский министр.
Как ранее сообщал глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа, Турция закупит к апрелю будущего года 100 миллионов доз вакцины от коронавируса. Первая партия вакцины китайской компании SinoVac поступит в страну после 11 декабря, а в конце месяца планируется начать вакцинацию после лабораторных испытаний качества вакцины. Кроме того, Турция заявляла о планах закупить как минимум 25 миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech.
SinoVac начала разработку своей вакцины в январе, сразу после того, как в Ухане официально подтвердили информацию о распространении пневмонии неизвестного происхождения. Она начала третью стадию клинических испытаний в Бразилии, Индонезии и Турции. Вакцинация CoronaVac предусматривает два укола с интервалом 2-4 недели, предназначена для лиц, достигших 18 лет.
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