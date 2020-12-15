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Сбербанк собирается запустить в кафе оплату по улыбке
Сбербанк собирается запустить в кафе оплату по улыбке
Сбербанк тестирует технологию оплаты по улыбке в кафе, сообщил первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:35
2020-12-15T12:35
2020-12-15T12:35
сбербанк россии
технологии
экономика
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Сбербанк тестирует технологию оплаты по улыбке в кафе, сообщил первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин."Мы запускаем сейчас эту технологию, когда можно, улыбнувшись в специальное устройство, по сути в камеру с чипом искусственного интеллекта, оплатить свою покупку в кафе", - рассказал Ведяхин в ходе интервью в рамках конференции "Финтех Online", организованной газетой "Ведомости".По его словам, эта технология в настоящее время тестируется. "Мы сейчас это экспериментируем в одной из сетей кофеен, с которыми у нас партнерские отношения. И дальше мы будем это раскатывать. Технология понятная, удобная и в общем-то не требует больших затрат, больших усилий, а для клиента – это новый опыт, и к тому же всегда приятно дополнительно улыбнуться", - добавил первый зампред.
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сбербанк россии, технологии, экономика
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Сбербанк
тестирует технологию оплаты по улыбке в кафе, сообщил первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин.
"Мы запускаем сейчас эту технологию, когда можно, улыбнувшись в специальное устройство, по сути в камеру с чипом искусственного интеллекта, оплатить свою покупку в кафе", - рассказал Ведяхин в ходе интервью в рамках конференции "Финтех Online", организованной газетой "Ведомости".
По его словам, эта технология в настоящее время тестируется. "Мы сейчас это экспериментируем в одной из сетей кофеен, с которыми у нас партнерские отношения. И дальше мы будем это раскатывать. Технология понятная, удобная и в общем-то не требует больших затрат, больших усилий, а для клиента – это новый опыт, и к тому же всегда приятно дополнительно улыбнуться", - добавил первый зампред.