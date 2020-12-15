https://ria.ru/20201215/uilan-1589400368.html
Пол Уилан пожаловался на условия содержания
Пол Уилан пожаловался на условия содержания
Осужденный в РФ за шпионаж гражданин США Пол Уилан жалуется на холод в колонии, где он отбывает срок, говорится в сообщении его брата Дэвида Уилана, поступившем РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T21:11
2020-12-15T21:11
2020-12-15T21:11
дело пола уилана
россия
пол уилан
сша
происшествия
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ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. Осужденный в РФ за шпионаж гражданин США Пол Уилан жалуется на холод в колонии, где он отбывает срок, говорится в сообщении его брата Дэвида Уилана, поступившем во вторник в РИА Новости."Пол описал нашим родителям, какие теперь условия в колонии, в недавнем телефонном разговоре. Цех, где они шьют одежду, практически не отапливается, там около 40 градусов по Фаренгейту (чуть более плюс 4 градусов Цельсия – ред.). Бараки немного теплее – около 50 градусов по Фаренгейту (плюс 10 градусов Цельсия – ред.)", - говорится в сообщении.По словам Дэвида Уилана, его брата по-прежнему раз в два часа будит охрана, "несмотря на представления, сделанные тюремным смотрителям комендантом ИК-17".С 10 декабря в колонии введен специальный карантин в связи с коронавирусом, продолжает Уилан, охрана, не покидая колонию, работает по две недели до смены."Пол дал понять, что в колонии есть какая-то болезнь, но тюрьма не пояснила, что это. В тюрьме есть бараки для заключенных, и в одном сейчас содержатся больные. Их не переводят в тюрьму с медицинскими помещениями" - говорится в письме.По словам брата Уилана, из-за перемещенных из отведенного для больных барака заключенных в другие, бараки переполнены."У заключенных есть маски, но они не всегда нормально их носят и никакие другие профилактические меры не принимаются", - добавляется в сообщении.Мосгорсуд 15 июня приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад.В начале августа Уилан был доставлен в Мордовию, он отбывает наказание в колонии №17 в поселке Озерный в Зубово-Полянском районе.
https://ria.ru/20200615/1572965015.html
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дело пола уилана, россия, пол уилан, сша, происшествия
ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости.
Осужденный в РФ за шпионаж гражданин США Пол Уилан
жалуется на холод в колонии, где он отбывает срок, говорится в сообщении его брата Дэвида Уилана, поступившем во вторник в РИА Новости.
"Пол описал нашим родителям, какие теперь условия в колонии, в недавнем телефонном разговоре. Цех, где они шьют одежду, практически не отапливается, там около 40 градусов по Фаренгейту (чуть более плюс 4 градусов Цельсия – ред.). Бараки немного теплее – около 50 градусов по Фаренгейту (плюс 10 градусов Цельсия – ред.)", - говорится в сообщении.
По словам Дэвида Уилана, его брата по-прежнему раз в два часа будит охрана, "несмотря на представления, сделанные тюремным смотрителям комендантом ИК-17".
С 10 декабря в колонии введен специальный карантин в связи с коронавирусом, продолжает Уилан, охрана, не покидая колонию, работает по две недели до смены.
"Пол дал понять, что в колонии есть какая-то болезнь, но тюрьма не пояснила, что это. В тюрьме есть бараки для заключенных, и в одном сейчас содержатся больные. Их не переводят в тюрьму с медицинскими помещениями" - говорится в письме.
По словам брата Уилана, из-за перемещенных из отведенного для больных барака заключенных в другие, бараки переполнены.
"У заключенных есть маски, но они не всегда нормально их носят и никакие другие профилактические меры не принимаются", - добавляется в сообщении.
Мосгорсуд 15 июня приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ
следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.
Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад
.
В начале августа Уилан был доставлен в Мордовию, он отбывает наказание в колонии №17 в поселке Озерный в Зубово-Полянском районе
.