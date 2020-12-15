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Россия и Белоруссия разработали пособие по истории войны для школьников
Россия и Белоруссия разработали пособие по истории войны для школьников
Российские и белорусские историки совместно разработали пособие по истории Великой Отечественной войны для школ, которое будет опубликовано на портале... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:43
2020-12-15T14:42
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
министерство образования рф
сергей кравцов
белоруссия
образование - общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российские и белорусские историки совместно разработали пособие по истории Великой Отечественной войны для школ, которое будет опубликовано на портале "Российской электронной школы", заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Мы сейчас завершаем процесс размещения разработанного в 2019 году совместной группой историков России и Беларуси пособия по истории Великой Отечественной войны на портале "Российской электронной школы", - приводит слова Кравцова Telegram-канал министерства просвещения РФ "Большая перемена РФ".Министр также добавил, что считает важным развивать совместную деятельность в области исторического образования и максимально вовлекать подрастающее поколение в осознание общего исторического прошлого. Кравцов уточнил, что совместные наработки должны быть доступны для педагогов и обучающихся.
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россия, министерство образования рф, сергей кравцов, белоруссия, образование - общество

Россия и Белоруссия разработали пособие по истории войны для школьников

12:43 15.12.2020 (обновлено: 14:42 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российские и белорусские историки совместно разработали пособие по истории Великой Отечественной войны для школ, которое будет опубликовано на портале "Российской электронной школы", заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Мы сейчас завершаем процесс размещения разработанного в 2019 году совместной группой историков России и Беларуси пособия по истории Великой Отечественной войны на портале "Российской электронной школы", - приводит слова Кравцова Telegram-канал министерства просвещения РФ "Большая перемена РФ".
Министр также добавил, что считает важным развивать совместную деятельность в области исторического образования и максимально вовлекать подрастающее поколение в осознание общего исторического прошлого. Кравцов уточнил, что совместные наработки должны быть доступны для педагогов и обучающихся.
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