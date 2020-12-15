https://ria.ru/20201215/ubiystvo-1589361500.html

В Подмосковье женщину зарезали у магазина

В Подмосковье женщину зарезали у магазина

Женщину зарезали у одного из магазинов в Подмосковье, подозреваемый задержан, сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковного ГУ МВД России Татьяна... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T16:47

2020-12-15T16:47

2020-12-15T23:06

московская область (подмосковье)

татьяна петрова

происшествия

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Женщину зарезали у одного из магазинов в Подмосковье, подозреваемый задержан, сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковного ГУ МВД России Татьяна Петрова.Сообщается, что во вторник в дежурную часть УМВД России по Дмитровскому городскому округу Московской области поступило сообщение о том, что возле одного из магазинов мужчина нанес женщине смертельные ножевые ранения.По данным ГСУ СК России по Московской области, около полудня подозреваемый увидел в магазине женщину, после чего вышел за ней и стал преследовать. Пройдя 100 метров, он набросился на женщину с ножом и ударил ее в спину и шею не менее четырех раз."На допросе объяснить мотив убийства мужчина не смог", — добавили в СК.

https://radiosputnik.ria.ru/20201201/proisshestviya-1587126944.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), татьяна петрова, происшествия