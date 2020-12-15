В Подмосковье женщину зарезали у магазина
16:47 15.12.2020 (обновлено: 23:06 15.12.2020)
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Женщину зарезали у одного из магазинов в Подмосковье, подозреваемый задержан, сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковного ГУ МВД России Татьяна Петрова.
Сообщается, что во вторник в дежурную часть УМВД России по Дмитровскому городскому округу Московской области поступило сообщение о том, что возле одного из магазинов мужчина нанес женщине смертельные ножевые ранения.
"Сотрудниками полиции незамедлительно был введен план "Перехват", в результате которого подозреваемый в кратчайшие сроки был задержан в автомобиле такси. Им оказался 25-летний местный житель, который в ближайшее время будет доставлен в следственные органы", — сказала Петрова.
По данным ГСУ СК России по Московской области, около полудня подозреваемый увидел в магазине женщину, после чего вышел за ней и стал преследовать. Пройдя 100 метров, он набросился на женщину с ножом и ударил ее в спину и шею не менее четырех раз.
"На допросе объяснить мотив убийства мужчина не смог", — добавили в СК.
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