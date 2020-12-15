https://ria.ru/20201215/tyazhelnikov-1589399411.html

Умер экс-первый секретарь ЦК ВЛКСМ Тяжельников

Умер экс-первый секретарь ЦК ВЛКСМ Тяжельников

Глава организации "Воспитанники комсомола – Моё Отечество" Виктор Мишин сообщил РИА Новости о смерти экс-первого секретаря ЦК ВЛКСМ, бывшего посла СССР в... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T21:02

2020-12-15T21:02

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румыния

ссср

россия

общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Глава организации "Воспитанники комсомола – Моё Отечество" Виктор Мишин сообщил РИА Новости о смерти экс-первого секретаря ЦК ВЛКСМ, бывшего посла СССР в Румынии Евгения Тяжельникова.Евгений Тяжельников родился в 1928 году на Урале, с отличием окончил Челябинский пединститут и остался в нем работать. В 1968-1977 годы Тяжельников возглавлял комсомол, был первым секретарем ЦК ВЛКСМ. В 1983-1990 годы он находился на дипломатической службе - чрезвычайным и полномочным послом СССР в Румынии, затем работал в аппарате министерства иностранных дел.

https://ria.ru/20160927/1477850619.html

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румыния, ссср, россия, общество