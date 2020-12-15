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Умер экс-первый секретарь ЦК ВЛКСМ Тяжельников
Умер экс-первый секретарь ЦК ВЛКСМ Тяжельников
Глава организации "Воспитанники комсомола – Моё Отечество" Виктор Мишин сообщил РИА Новости о смерти экс-первого секретаря ЦК ВЛКСМ, бывшего посла СССР в... РИА Новости, 15.12.2020
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Глава организации "Воспитанники комсомола – Моё Отечество" Виктор Мишин сообщил РИА Новости о смерти экс-первого секретаря ЦК ВЛКСМ, бывшего посла СССР в Румынии Евгения Тяжельникова.Евгений Тяжельников родился в 1928 году на Урале, с отличием окончил Челябинский пединститут и остался в нем работать. В 1968-1977 годы Тяжельников возглавлял комсомол, был первым секретарем ЦК ВЛКСМ. В 1983-1990 годы он находился на дипломатической службе - чрезвычайным и полномочным послом СССР в Румынии, затем работал в аппарате министерства иностранных дел.
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румыния, ссср, россия, общество

Умер экс-первый секретарь ЦК ВЛКСМ Тяжельников

21:02 15.12.2020 (обновлено: 21:24 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПервый секретарь ЦК ВЛКСМ (с 1968 по 1977 гг.) Евгений Тяжельников на открытии выставки "Эпоха юности и побед", посвященной 100-летию ВЛКСМ, в здании Государственной Думы РФ.
Первый секретарь ЦК ВЛКСМ (с 1968 по 1977 гг.) Евгений Тяжельников на открытии выставки Эпоха юности и побед, посвященной 100-летию ВЛКСМ, в здании Государственной Думы РФ. - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Глава организации "Воспитанники комсомола – Моё Отечество" Виктор Мишин сообщил РИА Новости о смерти экс-первого секретаря ЦК ВЛКСМ, бывшего посла СССР в Румынии Евгения Тяжельникова.

"Да, это действительно так, сегодня в 15 часов дня умер Евгений Михайлович Тяжельников в городской больнице. Вместе с ним ушла целая эпоха истории комсомола. Для нас это очень большая и невосполнимая потеря. Мы все скорбим и приносим искренние соболезнования супруге Инне Васильевне и всем родным и близким ушедшего от нас старшего товарища и наставника", - сказал Мишин.

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Евгений Тяжельников родился в 1928 году на Урале, с отличием окончил Челябинский пединститут и остался в нем работать. В 1968-1977 годы Тяжельников возглавлял комсомол, был первым секретарем ЦК ВЛКСМ. В 1983-1990 годы он находился на дипломатической службе - чрезвычайным и полномочным послом СССР в Румынии, затем работал в аппарате министерства иностранных дел.
 
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