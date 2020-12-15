https://ria.ru/20201215/turtsiya-1589282856.html

Туроператоры рассказали, как отдыхать в Турции в условиях локдауна

Туроператоры рассказали, как отдыхать в Турции в условиях локдауна

В Турции вводятся ограничения на Новый Год, в туротрасли страны выражают уверенность, что путешественников они не затронут, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T12:02

2020-12-15T12:02

2020-12-15T12:02

туризм

коронавирус covid-19

мвд турции

туристы

анталья (провинция)

ассоциация туроператоров россии (атор)

новый год

турция

стамбул

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Турции вводятся ограничения на Новый Год, в туротрасли страны выражают уверенность, что путешественников они не затронут, сообщает АТОР. После расширенного совещания с кабинетом министров Турции президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о новых правилах на период новогодних праздников. Как сообщается, с 21:00 четверга 31 декабря до 5:00 утра 4 января будет введен непрерывный комендантский час, во время которого жителям (за исключением работников отдельных сфер), запрещено покидать дома.Список исключений для профессий и лиц должен быть в циркуляре МВД. Но, так как в заявлении Эрдогана о нем не было сказано, эксперты полагают, что он останется тем же. То есть не коснется работников транспорта, аптек, клиник, пекарен, доставки продуктов и готовых блюд.Данная мера является временным расширением предыдущих директив президента, подчеркивают представители турецкого турбизнеса.По их мнению, новогодний локдаун в стране с очень высокой вероятностью не окажет влияния на обслуживание гостей в отелях, аэропортах, на трансферах.Эксперты отметили также, что в заявлении президента ничего отдельно не было сказано о туристах, речь шла только о "гражданах Турции". Все это дает основания предполагать, что вводимые на Новый год ограничения не помешают зарубежным путешественникам гулять по улицам, заказывать еду навынос и с доставкой.Однако, добавляют они, для полной уверенности следует дождаться циркуляра МВД Турции. Если в нем опять ничего отдельно не будет сказано об "иностранцах", можно считать, что для туристов все останется без изменений.Это тем более вероятно, что в Турции никаких отмен полетов из других стран, в том числе из России, на Новый год нет. А в отелях есть достаточно бронирований на праздничные даты, говорят в турецких принимающих компаниях. Это подтверждают и российские туроператоры. Сейчас россияне отдыхают в отелях Антальи и в Стамбуле, не подвергаясь никаким санкциям за несоблюдение комендантского часа со стороны турецких властей, так как данное ограничение на них не распространяется. Туристам лишь нужно иметь при себе подтверждение своего статуса (ваучер или справку о брони от отеля, авиабилеты) на случай проверки полиции.Эксперты рекомендуют туристам выбирать в Стамбуле отели с питанием НВ (завтраки и ужины). По их словам, ассортимент там непрерывно увеличивается. А для тех, кто не хочет быть привязанным к гостинице, есть уличные кафе и рестораны – они работают как на вынос, так и на заказ онлайн, доставка совершенно бесплатна.

https://ria.ru/20201210/puteshestviya-1588474916.html

https://ria.ru/20201009/turtsiya-1578640476.html

https://ria.ru/20201214/marokko-1589201980.html

https://ria.ru/20201103/turtsiya-1582320430.html

https://ria.ru/20201125/turtsiya-1586131735.html

анталья (провинция)

турция

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, мвд турции, туристы, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), новый год, турция, стамбул, отдых