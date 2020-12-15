https://ria.ru/20201215/turisty-1589320469.html

Названы причины, которые заставят россиян отказаться от путешествий

Названы причины, которые заставят россиян отказаться от путешествий

Российские туристы рассказали, какие ограничения заставили бы их отказаться от путешествий, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T18:15

2020-12-15T18:15

2020-12-15T18:15

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

туризм

туризм

туристы

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587977697_0:236:3221:2048_1920x0_80_0_0_e394bc86030dcc931ae498c523790e03.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российские туристы рассказали, какие ограничения заставили бы их отказаться от путешествий, сообщает Туту.ру. В опросе, проведенном на сайте сервиса, приняли участие 1 487 пользователей, которых попросили назвать один, решающий для них, фактор.Самым главным требованием к туристам, которое заставило бы многих отказаться от путешествий, является обязательная вакцинация до поездки. Если его введут, то это повлияет на планы 29 процентов респондентов: они лучше никуда не поедут, чем сделают прививку. К анализам до или после путешествия россияне относятся спокойнее, и необходимость сдавать их заставит отказаться от тура только пять процентов опрошенных.Для 19 процентов критически важным станет запрет покидать территорию отеля. Почти столько же (18 процентов) откажутся от поездки в случае обязательного карантина до или после.Требование регистрироваться везде по QR-коду заставит отказаться от путешествия девять процентов респондентов. По четыре процента опрошенных сказали, что не поедут туда, где введен комендантский час, закрыты кафе и рестораны или не работают музеи. Ограничения на работу театров и кинотеатров смутили бы один процент путешественников. Столько же отметили, что отказались бы от поездки, если была бы закрыта детская инфраструктура: аквапарки, аттракционы.

https://ria.ru/20201212/puteshestviya-1588755960.html

https://ria.ru/20201210/puteshestviya-1588474916.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм