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Туризм
https://ria.ru/20201215/turisty-1589320469.html
Названы причины, которые заставят россиян отказаться от путешествий
Названы причины, которые заставят россиян отказаться от путешествий
Российские туристы рассказали, какие ограничения заставили бы их отказаться от путешествий, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T18:15
2020-12-15T18:15
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российские туристы рассказали, какие ограничения заставили бы их отказаться от путешествий, сообщает Туту.ру. В опросе, проведенном на сайте сервиса, приняли участие 1 487 пользователей, которых попросили назвать один, решающий для них, фактор.Самым главным требованием к туристам, которое заставило бы многих отказаться от путешествий, является обязательная вакцинация до поездки. Если его введут, то это повлияет на планы 29 процентов респондентов: они лучше никуда не поедут, чем сделают прививку. К анализам до или после путешествия россияне относятся спокойнее, и необходимость сдавать их заставит отказаться от тура только пять процентов опрошенных.Для 19 процентов критически важным станет запрет покидать территорию отеля. Почти столько же (18 процентов) откажутся от поездки в случае обязательного карантина до или после.Требование регистрироваться везде по QR-коду заставит отказаться от путешествия девять процентов респондентов. По четыре процента опрошенных сказали, что не поедут туда, где введен комендантский час, закрыты кафе и рестораны или не работают музеи. Ограничения на работу театров и кинотеатров смутили бы один процент путешественников. Столько же отметили, что отказались бы от поездки, если была бы закрыта детская инфраструктура: аквапарки, аттракционы.
https://ria.ru/20201212/puteshestviya-1588755960.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм

Названы причины, которые заставят россиян отказаться от путешествий

18:15 15.12.2020
 
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкТуристы осматривают балкарскую теснину в Кабардино-Балкарской республике
Туристы осматривают балкарскую теснину в Кабардино-Балкарской республике - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Антон Подгайко
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российские туристы рассказали, какие ограничения заставили бы их отказаться от путешествий, сообщает Туту.ру.
В опросе, проведенном на сайте сервиса, приняли участие 1 487 пользователей, которых попросили назвать один, решающий для них, фактор.
Самым главным требованием к туристам, которое заставило бы многих отказаться от путешествий, является обязательная вакцинация до поездки. Если его введут, то это повлияет на планы 29 процентов респондентов: они лучше никуда не поедут, чем сделают прививку.
К анализам до или после путешествия россияне относятся спокойнее, и необходимость сдавать их заставит отказаться от тура только пять процентов опрошенных.
Для 19 процентов критически важным станет запрет покидать территорию отеля. Почти столько же (18 процентов) откажутся от поездки в случае обязательного карантина до или после.
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Требование регистрироваться везде по QR-коду заставит отказаться от путешествия девять процентов респондентов. По четыре процента опрошенных сказали, что не поедут туда, где введен комендантский час, закрыты кафе и рестораны или не работают музеи.
Ограничения на работу театров и кинотеатров смутили бы один процент путешественников. Столько же отметили, что отказались бы от поездки, если была бы закрыта детская инфраструктура: аквапарки, аттракционы.
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