https://ria.ru/20201215/turisty-1589159755.html
Владельцы жилья для отдыха рассказали, за что не любят туристов
Владельцы жилья для отдыха рассказали, за что не любят туристов
В российском сервисе бронирования жилья для отдыха рассказали о самых пагубных привычках туристов, на которые жалуются арендодатели, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T00:56
2020-12-15T00:56
2020-12-15T00:56
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В российском сервисе бронирования жилья для отдыха рассказали о самых пагубных привычках туристов, на которые жалуются арендодатели, сообщает Tvil.ru.Эксперты исследовали более тысячи ответов владельцев средств размещения, оставленных на отзывы клиентов, и выявили, какое поведение кажется арендодателям наиболее неадекватным. Больше всего их раздражает то, что путешественники не внимательно читают описание. А потом приезжают и требуют дом прямо на берегу, даже если указано, что расстояние до водоема 200 метров. Или бронируют жилье в горах и высказывают претензии, что тяжело гулять. Кроме того, гости не смотрят фото номера, и начинают, например, вместо дивана просить кровать. Раздражает владельцев и желание отдыхающих получить в частном секторе тот же сервис, что и в сетевых отелях. А бывает и так, что туристы арендуют однокомнатную квартиру на троих, а заселяются вшестером. Еще одна претензия — грязь: не моют плиту, не убирают за собой мусор, едят много фастфуда в номерах и разводят муравьев. Или требуют странные услуги, например, возможность варить варенье на кухне и большую кастрюлю для этого.Арендодателей возмущает также, когда гости заселяются ночью, с них "по доброте" не берут деньги сразу за весь срок, а на утро путешественники выезжают, так как номер им не понравился. При этом туристы не высказывают свои недовольства на месте, а потом пишут плохие отзывы. Некоторые, хорошо отдохнув, хотят большего и говорят: "верните нам половину стоимости и напишем отличный отзыв, не вернете, изгадим все". Бывает, что мстят за замечания о шуме после полуночи плохими комментариями.
https://ria.ru/20201205/keshbek-1587717841.html
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туризм, отели, туристы, новости - туризм
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В российском сервисе бронирования жилья для отдыха рассказали о самых пагубных привычках туристов, на которые жалуются арендодатели, сообщает Tvil.ru.
Эксперты исследовали более тысячи ответов владельцев средств размещения, оставленных на отзывы клиентов, и выявили, какое поведение кажется арендодателям наиболее неадекватным.
Больше всего их раздражает то, что путешественники не внимательно читают описание. А потом приезжают и требуют дом прямо на берегу, даже если указано, что расстояние до водоема 200 метров. Или бронируют жилье в горах и высказывают претензии, что тяжело гулять. Кроме того, гости не смотрят фото номера, и начинают, например, вместо дивана просить кровать.
Раздражает владельцев и желание отдыхающих получить в частном секторе тот же сервис, что и в сетевых отелях. А бывает и так, что туристы арендуют однокомнатную квартиру на троих, а заселяются вшестером.
Еще одна претензия — грязь: не моют плиту, не убирают за собой мусор, едят много фастфуда в номерах и разводят муравьев. Или требуют странные услуги, например, возможность варить варенье на кухне и большую кастрюлю для этого.
Арендодателей возмущает также, когда гости заселяются ночью, с них "по доброте" не берут деньги сразу за весь срок, а на утро путешественники выезжают, так как номер им не понравился.
При этом туристы не высказывают свои недовольства на месте, а потом пишут плохие отзывы. Некоторые, хорошо отдохнув, хотят большего и говорят: "верните нам половину стоимости и напишем отличный отзыв, не вернете, изгадим все". Бывает, что мстят за замечания о шуме после полуночи плохими комментариями.