https://ria.ru/20201215/turisty-1589159755.html

Владельцы жилья для отдыха рассказали, за что не любят туристов

Владельцы жилья для отдыха рассказали, за что не любят туристов

В российском сервисе бронирования жилья для отдыха рассказали о самых пагубных привычках туристов, на которые жалуются арендодатели, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T00:56

2020-12-15T00:56

2020-12-15T00:56

туризм

туризм

отели

туристы

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155155/64/1551556406_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_8c23564ccbffa23f845b425613800486.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В российском сервисе бронирования жилья для отдыха рассказали о самых пагубных привычках туристов, на которые жалуются арендодатели, сообщает Tvil.ru.Эксперты исследовали более тысячи ответов владельцев средств размещения, оставленных на отзывы клиентов, и выявили, какое поведение кажется арендодателям наиболее неадекватным. Больше всего их раздражает то, что путешественники не внимательно читают описание. А потом приезжают и требуют дом прямо на берегу, даже если указано, что расстояние до водоема 200 метров. Или бронируют жилье в горах и высказывают претензии, что тяжело гулять. Кроме того, гости не смотрят фото номера, и начинают, например, вместо дивана просить кровать. Раздражает владельцев и желание отдыхающих получить в частном секторе тот же сервис, что и в сетевых отелях. А бывает и так, что туристы арендуют однокомнатную квартиру на троих, а заселяются вшестером. Еще одна претензия — грязь: не моют плиту, не убирают за собой мусор, едят много фастфуда в номерах и разводят муравьев. Или требуют странные услуги, например, возможность варить варенье на кухне и большую кастрюлю для этого.Арендодателей возмущает также, когда гости заселяются ночью, с них "по доброте" не берут деньги сразу за весь срок, а на утро путешественники выезжают, так как номер им не понравился. При этом туристы не высказывают свои недовольства на месте, а потом пишут плохие отзывы. Некоторые, хорошо отдохнув, хотят большего и говорят: "верните нам половину стоимости и напишем отличный отзыв, не вернете, изгадим все". Бывает, что мстят за замечания о шуме после полуночи плохими комментариями.

https://ria.ru/20201205/keshbek-1587717841.html

https://ria.ru/20201210/puteshestviya-1588474916.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, отели, туристы, новости - туризм