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Правительство утвердило правила субсидирования частных цирков и зоопарков
Правительство утвердило правила субсидирования частных цирков и зоопарков
Правительство России утвердило правила субсидирования частных цирков и зоопарков, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин,... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T09:22
2020-12-15T09:22
2020-12-15T09:22
михаил мишустин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Правительство России утвердило правила субсидирования частных цирков и зоопарков, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что ранее на эти цели было выделено 238,5 миллионов рублей.Подчеркивается, что речь идет о частных цирках, зоопарках, дельфинариях и океанариумах, которые оказались в вынужденном простое из-за эпидемиологической обстановки, вызванной коронавирусной инфекцией.Подчеркивается, что федеральное финансирование направят в Ассоциацию специалистов и организаций по содействию работе и защите интересов передвижных цирков и Союз зоопарков и аквариумов. После деньги распределят по частным организациям и индивидуальным предпринимателям на основании поступивших от заявок.
https://ria.ru/20201211/zoopark-1588866659.html
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михаил мишустин
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Правительство России утвердило правила субсидирования частных цирков и зоопарков, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин
, сообщает пресс-служба кабмина.
Отмечается, что ранее на эти цели было выделено 238,5 миллионов рублей.
"Частным организациям и индивидуальным предпринимателям, которые работают с животными, будут компенсированы расходы на их содержание с апреля по август 2020 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что речь идет о частных цирках, зоопарках, дельфинариях и океанариумах, которые оказались в вынужденном простое из-за эпидемиологической обстановки, вызванной коронавирусной инфекцией.
"Чтобы поддержать отрасль, в ноябре было принято решение выделить из резервного фонда правительства 238,5 миллионов рублей. Теперь утверждены правила предоставления этих средств", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что федеральное финансирование направят в Ассоциацию специалистов и организаций по содействию работе и защите интересов передвижных цирков и Союз зоопарков и аквариумов. После деньги распределят по частным организациям и индивидуальным предпринимателям на основании поступивших от заявок.
"Размер выплаты будет зависеть от количества животных и предельного объёма расходов на их содержание в месяц. Зоопарки, цирки, дельфинарии и океанариумы включены в перечень отраслей российской экономики, пострадавших из-за распространения коронавируса", - добавляется в сообщении.