https://ria.ru/20201215/tsirk-1589256790.html

Правительство утвердило правила субсидирования частных цирков и зоопарков

Правительство утвердило правила субсидирования частных цирков и зоопарков

Правительство России утвердило правила субсидирования частных цирков и зоопарков, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин,... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T09:22

2020-12-15T09:22

2020-12-15T09:22

михаил мишустин

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Правительство России утвердило правила субсидирования частных цирков и зоопарков, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что ранее на эти цели было выделено 238,5 миллионов рублей.Подчеркивается, что речь идет о частных цирках, зоопарках, дельфинариях и океанариумах, которые оказались в вынужденном простое из-за эпидемиологической обстановки, вызванной коронавирусной инфекцией.Подчеркивается, что федеральное финансирование направят в Ассоциацию специалистов и организаций по содействию работе и защите интересов передвижных цирков и Союз зоопарков и аквариумов. После деньги распределят по частным организациям и индивидуальным предпринимателям на основании поступивших от заявок.

https://ria.ru/20201211/zoopark-1588866659.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201209/zapashnyy-1588493865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин