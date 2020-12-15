Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201215/tsirk-1589256790.html
Правительство утвердило правила субсидирования частных цирков и зоопарков
Правительство утвердило правила субсидирования частных цирков и зоопарков
Правительство России утвердило правила субсидирования частных цирков и зоопарков, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин,... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T09:22
2020-12-15T09:22
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577478207_0:176:3071:1903_1920x0_80_0_0_f136423f39e39ab74b941ce51918b9ce.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Правительство России утвердило правила субсидирования частных цирков и зоопарков, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что ранее на эти цели было выделено 238,5 миллионов рублей.Подчеркивается, что речь идет о частных цирках, зоопарках, дельфинариях и океанариумах, которые оказались в вынужденном простое из-за эпидемиологической обстановки, вызванной коронавирусной инфекцией.Подчеркивается, что федеральное финансирование направят в Ассоциацию специалистов и организаций по содействию работе и защите интересов передвижных цирков и Союз зоопарков и аквариумов. После деньги распределят по частным организациям и индивидуальным предпринимателям на основании поступивших от заявок.
https://ria.ru/20201211/zoopark-1588866659.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201209/zapashnyy-1588493865.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577478207_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d4683fbe188e7ae8a7b925661aa1476.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин

Правительство утвердило правила субсидирования частных цирков и зоопарков

09:22 15.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Правительство России утвердило правила субсидирования частных цирков и зоопарков, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
Отмечается, что ранее на эти цели было выделено 238,5 миллионов рублей.
"Частным организациям и индивидуальным предпринимателям, которые работают с животными, будут компенсированы расходы на их содержание с апреля по август 2020 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что речь идет о частных цирках, зоопарках, дельфинариях и океанариумах, которые оказались в вынужденном простое из-за эпидемиологической обстановки, вызванной коронавирусной инфекцией.
Снежный барс - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря, 23:18Распространение нового коронавируса
В американском зоопарке снежный барс заболел COVID-19
"Чтобы поддержать отрасль, в ноябре было принято решение выделить из резервного фонда правительства 238,5 миллионов рублей. Теперь утверждены правила предоставления этих средств", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что федеральное финансирование направят в Ассоциацию специалистов и организаций по содействию работе и защите интересов передвижных цирков и Союз зоопарков и аквариумов. После деньги распределят по частным организациям и индивидуальным предпринимателям на основании поступивших от заявок.
Эдгард Запашный - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 19:34Видеоблоги - Радио Sputnik
Эдгард Запашный о цирке, карантине и хищниках среди животных и людей
"Размер выплаты будет зависеть от количества животных и предельного объёма расходов на их содержание в месяц. Зоопарки, цирки, дельфинарии и океанариумы включены в перечень отраслей российской экономики, пострадавших из-за распространения коронавируса", - добавляется в сообщении.
 
Михаил Мишустин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04Правительство расширило перечень социальных услуг для пожилых и инвалидов
09:02В Москве еще 5571 пациент вылечился от COVID-19
09:01СМИ: Байден может выдвинуть республиканца на пост министра торговли
09:00Российские ученые разработали новую конструкцию трубопроводного клапана
08:58Кузбасс получит еще 55,2 млн рублей на бесплатные лекарства от COVID-19
08:51Рогозин рассказал о супертяжелой ракете в два раза мощнее "Протона"
08:50Рогозин рассказал о пусках "Ангары" в 2021 году
08:31В Японии обнаружили два новых очага птичьего гриппа
08:24В России используют новую технологию при переписи населения
08:22Банки рассказали, какими льготами пользовались в пандемию
08:15Индонезия продлила испытания китайской вакцины от COVID-19
08:12Москвичей предупредили о девятибалльных пробках
08:08Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
08:04В Москве более пяти тысяч пациентов получили плазму с антителами к COVID
07:49Москвичей в среду ожидает облачная погода без существенных осадков
07:40Названа возможная причина гибели рабочего в депо в Хакасии
07:23После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали пятерых пострадавших
07:19В Кузбассе перевернулся служебный автобус, пострадали восемь человек
07:05Названы самые угоняемые автомобили в России
07:01Глава Приморья рассказал, у кого в регионе будет выходной 31 декабря
Лента новостейМолния