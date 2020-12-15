https://ria.ru/20201215/tseny-1589409801.html

ФАС будет проводить внеплановые проверки по ценам на продукты

ФАС будет проводить внеплановые проверки по ценам на продукты

В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что будет грозить тем, кто не снизит вовремя цены на социальной значимые продукты. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T23:27

2020-12-15T23:27

2020-12-15T23:53

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

генеральная прокуратура рф

экономика

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что будет грозить тем, кто не снизит вовремя цены на социальной значимые продукты. ФАС будет взаимодействовать с прокуратурой для выявления и пресечения нарушений.По данным источников РИА Новости, 16 декабря производители и торговые сети подпишут соглашение о фиксации стоимости подсолнечного масла и сахара до конца марта 2021 года на уровне 110 рублей за литр масла и 45 рублей за килограмм сахара.

https://ria.ru/20201215/tseny-1589258242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная антимонопольная служба (фас россии), генеральная прокуратура рф, экономика