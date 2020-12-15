https://ria.ru/20201215/tseny-1589409801.html
ФАС будет проводить внеплановые проверки по ценам на продукты
ФАС будет проводить внеплановые проверки по ценам на продукты
В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что будет грозить тем, кто не снизит вовремя цены на социальной значимые продукты. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T23:27
2020-12-15T23:27
2020-12-15T23:53
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
генеральная прокуратура рф
экономика
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что будет грозить тем, кто не снизит вовремя цены на социальной значимые продукты. ФАС будет взаимодействовать с прокуратурой для выявления и пресечения нарушений.По данным источников РИА Новости, 16 декабря производители и торговые сети подпишут соглашение о фиксации стоимости подсолнечного масла и сахара до конца марта 2021 года на уровне 110 рублей за литр масла и 45 рублей за килограмм сахара.
https://ria.ru/20201215/tseny-1589258242.html
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), генеральная прокуратура рф, экономика