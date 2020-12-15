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ФАС будет проводить внеплановые проверки по ценам на продукты
ФАС будет проводить внеплановые проверки по ценам на продукты
В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что будет грозить тем, кто не снизит вовремя цены на социальной значимые продукты. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T23:27
2020-12-15T23:53
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
генеральная прокуратура рф
экономика
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что будет грозить тем, кто не снизит вовремя цены на социальной значимые продукты. ФАС будет взаимодействовать с прокуратурой для выявления и пресечения нарушений.По данным источников РИА Новости, 16 декабря производители и торговые сети подпишут соглашение о фиксации стоимости подсолнечного масла и сахара до конца марта 2021 года на уровне 110 рублей за литр масла и 45 рублей за килограмм сахара.
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), генеральная прокуратура рф, экономика

ФАС будет проводить внеплановые проверки по ценам на продукты

23:27 15.12.2020 (обновлено: 23:53 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЖенщина в одном из магазинов сети "Пятерочка" в Москве
Женщина в одном из магазинов сети Пятерочка в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что будет грозить тем, кто не снизит вовремя цены на социальной значимые продукты.
"Подготовлен план мероприятий на случай неисполнения или задержки исполнения решений по снижению цен, в том числе проведение внеплановых проверок и возбуждение дел о нарушении законодательства <...> ФАС России отмечает, что принимаемые меры будут носить постоянный и продолжительный характер", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
ФАС будет взаимодействовать с прокуратурой для выявления и пресечения нарушений.
По данным источников РИА Новости, 16 декабря производители и торговые сети подпишут соглашение о фиксации стоимости подсолнечного масла и сахара до конца марта 2021 года на уровне 110 рублей за литр масла и 45 рублей за килограмм сахара.
Введение госконтроля за ценами на базовые продукты - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
Вчера, 13:05Инфографика
Как выросли цены на сахар, муку и подсолнечное масло в 2020 году
 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Генеральная прокуратура РФЭкономика
 
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