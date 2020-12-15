https://ria.ru/20201215/tseny-1589403449.html

Глава Тамбовщины поручил ведомствам контролировать цены на продукты

Глава Тамбовщины поручил ведомствам контролировать цены на продукты

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на заседании регионального экономического совета во вторник дал поручение всем профильным структурам... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T21:56

2020-12-15T21:56

2020-12-15T21:56

тамбовская область

александр никитин

тамбовская область

экономика

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ТАМБОВ, 15 дек – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на заседании регионального экономического совета во вторник дал поручение всем профильным структурам контролировать цены на социально значимые продовольственные товары, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.На заседании речь шла о ходе реализации стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года, концепциях стратегии развития АПК и обрабатывающей промышленности региона. В своем выступлении глава региона отдельно остановился на сфере АПК и ситуации, которая сейчас складывается на рынке продовольствия."В Тамбовской области создана рабочая группа, которая занимается постоянным мониторингом этого сектора. Планомерная работа позволила контролировать динамику цен на продукты питания, сельхозпродукцию. Однако, в последнее время эта тема стала особенно актуальной, поэтому профильные структуры должны уделить особое внимание регулированию цен на продукты питания", - приводит пресс-служба слова Никитина.Кроме того, губернатор выступил с инициативой создания нового документа стратегической направленности, который структурирует и конкретизирует перспективные планы развития в регионе сферы АПК, технологических инноваций, а также предложил провести работу по брендированию промышленной продукции региона."Тамбовщина – аграрный регион. По всей нашей стране известны бренды "Тамбовская картошка", "Мичуринские яблоки", "Тамбовский окорок". Однако, в индустриальном производстве эта ниша пустует. Считаю необходимым провести работу по созданию нового промышленного бренда, способного на равных конкурировать в своей отрасли во всероссийском масштабе", - сказал Никитин.

https://ria.ru/20201204/vaktsinatsiya-1587752177.html

https://ria.ru/20201126/forum-1586513222.html

тамбовская область

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александр никитин, тамбовская область, экономика