https://ria.ru/20201215/tseny-1589327050.html

Горячая линия по ценам на продукты заработала в прокуратуре Татарстана

Горячая линия по ценам на продукты заработала в прокуратуре Татарстана

Горячая линия по вопросам цен на продукты заработала в прокуратуре Татарстана, сообщает надзорное ведомство. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T14:20

2020-12-15T14:20

2020-12-15T14:20

республика татарстан

продукты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40239/06/402390608_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_f17c5b7ee218c0c3210641d069f613ec.jpg

КАЗАНЬ, 15 дек - РИА Новости. Горячая линия по вопросам цен на продукты заработала в прокуратуре Татарстана, сообщает надзорное ведомство.Президент РФ Владимир Путин на минувшей неделе раскритиковал правительство из-за роста цен на базовые продукты питания в стране, подчеркнув, что "пандемия здесь ни при чем". Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые."В прокуратуре республики Татарстан начала работу специальная горячая линия по вопросам обоснованности цен на продовольственные товары. Полученная информация будет использована при планировании и проведении надзорных мероприятий", - говорится в сообщении.Отмечается, что жители республики могут звонить по одному из номеров в рабочее время – с 9.00 до 18.00, по другому – с 18.00 до 9.00.Ранее прокуратура республики по поручению Генрокуратуры РФ организовала проверки исполнения законодательства в сфере ценообразования на социально значимые продовольственные товары. По всем фактам необоснованного роста цен и при выявлении картельных сговоров надзорное ведомство намерено принять меры, а руководителей недобросовестных хозяйствующих субъектов привлечь к ответственности.Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Наиль Залаков ранее сообщал, что республика в полном объёме обеспечивает себя основными видами продовольствия. За 10 месяцев текущего года производство продуктов к аналогичному периоду 2019 года увеличилось на 14,6%. Самый большой прирост отмечается по маслу растительному нерафинированному – 138%, молоку (включая молоко для детского питания) – 130%, сахарному песку – 120%, хлебобулочным изделиям длительного хранения – 112%, маслу сливочному - 111%.По информации замминистра, в Приволжском федеральном округе у Татарстана самые низкие цены на сливочное масло, сметану, пастеризованное молоко, сыры. Также республика занимает 2-е место по ценам на гречневую крупу, 3-е место – на пшеничную муку и куриные яйца, 4-е место – по ценам на подсолнечное масло, мясо курицы.

https://ria.ru/20201210/ryba-1588638160.html

https://ria.ru/20201210/tatarstan-1588555455.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

продукты