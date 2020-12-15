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Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20201215/tseny-1589327050.html
Горячая линия по ценам на продукты заработала в прокуратуре Татарстана
Горячая линия по ценам на продукты заработала в прокуратуре Татарстана
Горячая линия по вопросам цен на продукты заработала в прокуратуре Татарстана, сообщает надзорное ведомство. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T14:20
2020-12-15T14:20
республика татарстан
продукты
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КАЗАНЬ, 15 дек - РИА Новости. Горячая линия по вопросам цен на продукты заработала в прокуратуре Татарстана, сообщает надзорное ведомство.Президент РФ Владимир Путин на минувшей неделе раскритиковал правительство из-за роста цен на базовые продукты питания в стране, подчеркнув, что "пандемия здесь ни при чем". Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые."В прокуратуре республики Татарстан начала работу специальная горячая линия по вопросам обоснованности цен на продовольственные товары. Полученная информация будет использована при планировании и проведении надзорных мероприятий", - говорится в сообщении.Отмечается, что жители республики могут звонить по одному из номеров в рабочее время – с 9.00 до 18.00, по другому – с 18.00 до 9.00.Ранее прокуратура республики по поручению Генрокуратуры РФ организовала проверки исполнения законодательства в сфере ценообразования на социально значимые продовольственные товары. По всем фактам необоснованного роста цен и при выявлении картельных сговоров надзорное ведомство намерено принять меры, а руководителей недобросовестных хозяйствующих субъектов привлечь к ответственности.Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Наиль Залаков ранее сообщал, что республика в полном объёме обеспечивает себя основными видами продовольствия. За 10 месяцев текущего года производство продуктов к аналогичному периоду 2019 года увеличилось на 14,6%. Самый большой прирост отмечается по маслу растительному нерафинированному – 138%, молоку (включая молоко для детского питания) – 130%, сахарному песку – 120%, хлебобулочным изделиям длительного хранения – 112%, маслу сливочному - 111%.По информации замминистра, в Приволжском федеральном округе у Татарстана самые низкие цены на сливочное масло, сметану, пастеризованное молоко, сыры. Также республика занимает 2-е место по ценам на гречневую крупу, 3-е место – на пшеничную муку и куриные яйца, 4-е место – по ценам на подсолнечное масло, мясо курицы.
https://ria.ru/20201210/ryba-1588638160.html
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РИА Новости
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продукты

Горячая линия по ценам на продукты заработала в прокуратуре Татарстана

14:20 15.12.2020
 
© РИА Новости / Роман Кручинин / Перейти в фотобанкГорода России. Казань
Города России. Казань - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Роман Кручинин
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КАЗАНЬ, 15 дек - РИА Новости. Горячая линия по вопросам цен на продукты заработала в прокуратуре Татарстана, сообщает надзорное ведомство.
Президент РФ Владимир Путин на минувшей неделе раскритиковал правительство из-за роста цен на базовые продукты питания в стране, подчеркнув, что "пандемия здесь ни при чем". Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.
Жилые дома в Казани - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 17:33Республика Татарстан
Татарстан ожидает роста производства рыбы и рыбопосадочного материала
"В прокуратуре республики Татарстан начала работу специальная горячая линия по вопросам обоснованности цен на продовольственные товары. Полученная информация будет использована при планировании и проведении надзорных мероприятий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жители республики могут звонить по одному из номеров в рабочее время – с 9.00 до 18.00, по другому – с 18.00 до 9.00.
Ранее прокуратура республики по поручению Генрокуратуры РФ организовала проверки исполнения законодательства в сфере ценообразования на социально значимые продовольственные товары. По всем фактам необоснованного роста цен и при выявлении картельных сговоров надзорное ведомство намерено принять меры, а руководителей недобросовестных хозяйствующих субъектов привлечь к ответственности.
Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Наиль Залаков ранее сообщал, что республика в полном объёме обеспечивает себя основными видами продовольствия. За 10 месяцев текущего года производство продуктов к аналогичному периоду 2019 года увеличилось на 14,6%. Самый большой прирост отмечается по маслу растительному нерафинированному – 138%, молоку (включая молоко для детского питания) – 130%, сахарному песку – 120%, хлебобулочным изделиям длительного хранения – 112%, маслу сливочному - 111%.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 11:08Республика Татарстан
Татарстан продолжит поддерживать инвесторов
По информации замминистра, в Приволжском федеральном округе у Татарстана самые низкие цены на сливочное масло, сметану, пастеризованное молоко, сыры. Также республика занимает 2-е место по ценам на гречневую крупу, 3-е место – на пшеничную муку и куриные яйца, 4-е место – по ценам на подсолнечное масло, мясо курицы.
 
Республика ТатарстанПродукты
 
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