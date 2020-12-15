https://ria.ru/20201215/troitsk-1589408105.html

СК предъявил обвинение замглавы Троицка

СК предъявил обвинение замглавы Троицка

Следственные органы предъявили обвинение в превышении полномочий ранее задержанному заместителю главы Троицка Челябинской области, сообщило во вторник... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T23:02

2020-12-15T23:02

2020-12-15T23:02

следственный комитет россии (ск рф)

троицк

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 дек – РИА Новости. Следственные органы предъявили обвинение в превышении полномочий ранее задержанному заместителю главы Троицка Челябинской области, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону.Как сообщало СУСК, в Троицке был задержан замглавы администрации. Местные СМИ уточняли, что речь идет о замглавы по городскому хозяйству Вадиме Германе.По данным СК, в 2019 году обвиняемый, выходя за пределы должностных полномочий, незаконно передал в аренду третьим лицам имущество ЗАО "Теплосервис", установленного в здании центральных тепловых пунктов, с установленным в них технологическим оборудованием "Теплосервис". Это повлекло причинение ущерба ЗАО "Теплосервис" в размере более 9 миллионов рублей."Следственными органами СК РФ по Челябинской области заместителю главы города Троицк предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.Решается вопрос об избрании меры пресечения, поясняет СУСК.

https://ria.ru/20201125/arest-1586268767.html

троицк

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следственный комитет россии (ск рф), троицк, челябинская область, происшествия