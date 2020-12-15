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СК предъявил обвинение замглавы Троицка
СК предъявил обвинение замглавы Троицка
Следственные органы предъявили обвинение в превышении полномочий ранее задержанному заместителю главы Троицка Челябинской области, сообщило во вторник... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T23:02
2020-12-15T23:02
следственный комитет россии (ск рф)
троицк
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 дек – РИА Новости. Следственные органы предъявили обвинение в превышении полномочий ранее задержанному заместителю главы Троицка Челябинской области, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону.Как сообщало СУСК, в Троицке был задержан замглавы администрации. Местные СМИ уточняли, что речь идет о замглавы по городскому хозяйству Вадиме Германе.По данным СК, в 2019 году обвиняемый, выходя за пределы должностных полномочий, незаконно передал в аренду третьим лицам имущество ЗАО "Теплосервис", установленного в здании центральных тепловых пунктов, с установленным в них технологическим оборудованием "Теплосервис". Это повлекло причинение ущерба ЗАО "Теплосервис" в размере более 9 миллионов рублей."Следственными органами СК РФ по Челябинской области заместителю главы города Троицк предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.Решается вопрос об избрании меры пресечения, поясняет СУСК.
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следственный комитет россии (ск рф), троицк, челябинская область, происшествия

СК предъявил обвинение замглавы Троицка

23:02 15.12.2020
 
© Фото : Вадим Герман/ВКонтактеВадим Герман
Вадим Герман - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : Вадим Герман/ВКонтакте
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 15 дек – РИА Новости. Следственные органы предъявили обвинение в превышении полномочий ранее задержанному заместителю главы Троицка Челябинской области, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону.
Как сообщало СУСК, в Троицке был задержан замглавы администрации. Местные СМИ уточняли, что речь идет о замглавы по городскому хозяйству Вадиме Германе.
По данным СК, в 2019 году обвиняемый, выходя за пределы должностных полномочий, незаконно передал в аренду третьим лицам имущество ЗАО "Теплосервис", установленного в здании центральных тепловых пунктов, с установленным в них технологическим оборудованием "Теплосервис". Это повлекло причинение ущерба ЗАО "Теплосервис" в размере более 9 миллионов рублей.
"Следственными органами СК РФ по Челябинской области заместителю главы города Троицк предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании меры пресечения, поясняет СУСК.
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Следственный комитет России (СК РФ)ТроицкЧелябинская областьПроисшествия
 
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