https://ria.ru/20201215/traty-1589246465.html

Исследование показало, насколько выросли траты россиян на сахар

Исследование показало, насколько выросли траты россиян на сахар

Средний чек на покупку подсолнечного масла в России за год увеличился более, чем на треть, а сахара – более, чем в полтора раза, говорится в исследовании... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T07:06

2020-12-15T07:06

2020-12-15T07:06

россия

сахар

владимир путин

москва

общество

экономика

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Средний чек на покупку подсолнечного масла в России за год увеличился более, чем на треть, а сахара – более, чем в полтора раза, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", подготовленного для РИА Новости. Аналогичные показатели и в столице: по подсолнечному маслу он подскочил на 39%, а по сахару - на 79%.Аналитики сравнили средний чек покупки единицы товара, включая разные объемы упаковки, скидки по программам лояльности и акции магазинов, за 13 декабря этого и прошлого года. "Средний чек покупки сахара-песка в России составил 55 рублей, оказавшись на 62% выше, чем в прошлом году (34 рубля). При этом средний чек по подсолнечному маслу на 36% выше прошлого года, он составил 103 рубля (против 76 рублей годом ранее)", - показало сравнение.Кроме того, аналитики посмотрели, как за год изменился средний чек по гречке, пшеничной муке и дарницкому хлебу. Лидером стала гречка, по ней он вырос на 30% с 50 до 65 рублей. По пшеничной муке он подскочил на 27%, до 70 рублей против 55 рублей годом ранее. По дарницкому хлебу средний чек увеличился меньше всего – на 12% (с 25 до 28 рублей).Средний чек покупки подсолнечного масла в Москве за год подрос на 39%, а сахара - на 79%. Из остальных товаров больше всего средний чек увеличился по гречке и хлебу (на 24% до 72 рублей и 26 рублей соответственно). По муке он прибавил 16%, увеличившись до 67 рублей.Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещаниипо экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина на минувшей неделе в среду. Глава государства указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем".Правительство в понедельник объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. Производители и торговые сети до 20 декабря заключат соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Если цены производителей не снизятся, возможно введение экспортной пошлины на масло (при этом уже с 9 января повышается ее ставка для подсолнечника) и отмена пошлины на ввоз в РФ тростникового сахара.Кроме того, Россия планирует одновременно, с 15 февраля до 30 июня 2021 года, ввести квоту на экспорт зерна и пошлину - для пшеницы. Производители сахара, хлеба и переработчики муки в следующем году получат господдержку. Наконец, Минэкономразвития предложило установить планку колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой появляется право напрямую регулировать их цены, в 10% вместо текущих 30%.

https://ria.ru/20201213/tseny-1588988104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сахар, владимир путин, москва, общество, экономика