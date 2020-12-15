Трамп продолжит оспаривать итоги выборов
21:47 15.12.2020 (обновлено: 22:27 15.12.2020)
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп в окружении армейских кадетов
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь Дональда Трампа Кейли Макинани ответила на вопрос журналистов, считает действующий президент Джо Байдена избранным главой государства и собирается ли пригласить его в Белый дом.
"Президент все еще вовлечен в продолжающуюся связанную с выборами судебную тяжбу. (Голосование выборщиков. — Прим. ред.) вчера — это очередной этап оговоренного конституцией процесса, поэтому я оставляю (комментарий. — Прим. ред.) за ним и рекомендую вам обратиться в предвыборную кампанию за подробностями об идущем судебном процессе", — сказала Макинани.
Отвечая на вопрос, как Трамп отреагировал на признание лидером республиканского большинства в сенате Митчем Макконелом Байдена избранным президентом, Макинани сообщила, что не обсуждала это с действующим президентом.
Накануне выборщики в США проголосовали в соответствии с результатами всенародного голосования, прошедшего 3 ноября. По его итогам Байден, как и прогнозировалось, набрал 306 голосов, подтвердив свою победу на прошедших выборах.
Трамп поражения не признал. Формальное утверждение итогов голосования состоится 6 января, инаугурация Байдена пройдет 20 января.