https://ria.ru/20201215/tramp-1589402577.html

Трамп продолжит оспаривать итоги выборов

Трамп продолжит оспаривать итоги выборов

Пресс-секретарь Дональда Трампа Кейли Макинани ответила на вопрос журналистов, считает действующий президент Джо Байдена избранным главой государства и... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T21:47

2020-12-15T21:47

2020-12-15T22:27

выборы президента сша — 2020

кейли макинани

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь Дональда Трампа Кейли Макинани ответила на вопрос журналистов, считает действующий президент Джо Байдена избранным главой государства и собирается ли пригласить его в Белый дом. Отвечая на вопрос, как Трамп отреагировал на признание лидером республиканского большинства в сенате Митчем Макконелом Байдена избранным президентом, Макинани сообщила, что не обсуждала это с действующим президентом. Накануне выборщики в США проголосовали в соответствии с результатами всенародного голосования, прошедшего 3 ноября. По его итогам Байден, как и прогнозировалось, набрал 306 голосов, подтвердив свою победу на прошедших выборах.Трамп поражения не признал. Формальное утверждение итогов голосования состоится 6 января, инаугурация Байдена пройдет 20 января.

https://ria.ru/20201215/pobeditel-1589158766.html

https://ria.ru/20201214/tramp-1589076263.html

сша

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кейли макинани, дональд трамп, джо байден, сша, в мире