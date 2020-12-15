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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201215/tramp-1589402577.html
Трамп продолжит оспаривать итоги выборов
Трамп продолжит оспаривать итоги выборов
Пресс-секретарь Дональда Трампа Кейли Макинани ответила на вопрос журналистов, считает действующий президент Джо Байдена избранным главой государства и... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T21:47
2020-12-15T22:27
выборы президента сша — 2020
кейли макинани
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь Дональда Трампа Кейли Макинани ответила на вопрос журналистов, считает действующий президент Джо Байдена избранным главой государства и собирается ли пригласить его в Белый дом. Отвечая на вопрос, как Трамп отреагировал на признание лидером республиканского большинства в сенате Митчем Макконелом Байдена избранным президентом, Макинани сообщила, что не обсуждала это с действующим президентом. Накануне выборщики в США проголосовали в соответствии с результатами всенародного голосования, прошедшего 3 ноября. По его итогам Байден, как и прогнозировалось, набрал 306 голосов, подтвердив свою победу на прошедших выборах.Трамп поражения не признал. Формальное утверждение итогов голосования состоится 6 января, инаугурация Байдена пройдет 20 января.
https://ria.ru/20201215/pobeditel-1589158766.html
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кейли макинани, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Трамп продолжит оспаривать итоги выборов

21:47 15.12.2020 (обновлено: 22:27 15.12.2020)
 
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп в окружении армейских кадетов
Президент США Дональд Трамп в окружении армейских кадетов - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь Дональда Трампа Кейли Макинани ответила на вопрос журналистов, считает действующий президент Джо Байдена избранным главой государства и собирается ли пригласить его в Белый дом.
"Президент все еще вовлечен в продолжающуюся связанную с выборами судебную тяжбу. (Голосование выборщиков. — Прим. ред.) вчера — это очередной этап оговоренного конституцией процесса, поэтому я оставляю (комментарий. — Прим. ред.) за ним и рекомендую вам обратиться в предвыборную кампанию за подробностями об идущем судебном процессе", — сказала Макинани.
Джо Байден в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
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И все же Байден. Что помешало Трампу взять реванш
Отвечая на вопрос, как Трамп отреагировал на признание лидером республиканского большинства в сенате Митчем Макконелом Байдена избранным президентом, Макинани сообщила, что не обсуждала это с действующим президентом.
Накануне выборщики в США проголосовали в соответствии с результатами всенародного голосования, прошедшего 3 ноября. По его итогам Байден, как и прогнозировалось, набрал 306 голосов, подтвердив свою победу на прошедших выборах.
Трамп поражения не признал. Формальное утверждение итогов голосования состоится 6 января, инаугурация Байдена пройдет 20 января.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
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Выборы президента США — 2020Кейли МакинаниДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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