https://ria.ru/20201215/tramp-1589298368.html

Роухани назвал одну из причин поражения Трампа в президентской гонке

Роухани назвал одну из причин поражения Трампа в президентской гонке

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что одной из причин поражения Дональда Трампа в президентской гонке стал провал "экономической войны" против Ирана. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T12:21

2020-12-15T12:21

2020-12-15T12:21

выборы президента сша — 2020

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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ТЕГЕРАН, 15 дек - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что одной из причин поражения Дональда Трампа в президентской гонке стал провал "экономической войны" против Ирана."Трамп не осознавал реальную мощь и возможности Ирана, действуя исходя из своих иллюзий. Провалы Белого дома по итогам двух с половиной лет полномасштабной экономической войны наравне с неудачами в международной политике являются одной из причин поражения Трампа на выборах", - сказал Роухани, как следует из сообщения на его сайте.Ранее Джо Байден подтвердил свое намерение вернуть США в формат Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и вести дальнейшие переговоры с Тегераном по этому вопросу, такие соображения он ранее высказал в интервью газете New York Times.Он добавил, что его администрация "при участии союзников и партнеров" намерена "участвовать в переговорах и заключать последующие соглашения" для ужесточения и продления ограничений в отношении ядерной программы Ирана, а также займется "ракетной программой" страны.При этом власти Ирана заявляли, что не намерены как вести переговоры по ракетной программе, так и пересматривать положения существующей ядерной сделки. Подчеркивая, что США не в праве выдвигать Ирану условия, Тегеран отмечал, что будет судить о Байдене лишь по его действиям.

https://ria.ru/20201215/pobeditel-1589158766.html

https://ria.ru/20201214/tramp-1589076263.html

тегеран (город)

иран

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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), хасан роухани, дональд трамп, джо байден, тегеран (город), иран, сша, в мире