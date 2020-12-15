https://ria.ru/20201215/toro-1589194667.html

Гильермо дель Торо закончил съемки "Аллеи кошмаров"

Гильермо дель Торо закончил съемки "Аллеи кошмаров"

Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо завершил проходившие в Торонто съемки психологического триллера "Аллея кошмаров", сообщает Screen Rant. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T04:39

2020-12-15T04:39

2020-12-15T04:39

культура

коронавирус covid-19

кино и сериалы

новости культуры

кейт бланшетт

гильермо дель торо гомес

брэдли купер

торонто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/102731/29/1027312917_0:45:3685:2117_1920x0_80_0_0_1dee49b8ab0552d3e6755219a2be02bc.jpg

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо завершил проходившие в Торонто съемки психологического триллера "Аллея кошмаров", сообщает Screen Rant.Съемочная группа начала работу над проектом еще в январе, но из-за пандемии ее пришлось в марте прервать.В основе картины роман "Аллея кошмаров" Уильяма Линдсея Грэшема о темной стороне шоу-бизнеса. Впервые произведение было экранизировано в 1947 году Эдмундом Гулдингом.В версии Гильермо дель Торо принимали участие Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Тони Коллетт и другие актеры.Дата премьеры пока не сообщается.Ранее Гильермо дель Торо рассказывал изданию Indiewirе о вынужденном перерыве в съемках: "Мы приостановили съемки за неделю до карантина, отреагировали очень быстро и первыми предложили студии закончить работу, не дожидаясь, пока нас попросят. Это нас спасло. Никто из актерского состава и из съемочной группы не заразился коронавирусом. Но мы успели тогда закончить работу только на 45% или даже меньше. Прервались почти посередине большой сцены. Мы пошли на обед, поговорили с представителями студии, потом вернулись и всем сказали, что они могут быть свободны…"

https://ria.ru/20200618/1573074875.html

торонто

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, кейт бланшетт, гильермо дель торо гомес, брэдли купер, торонто