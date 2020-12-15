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Гильермо дель Торо закончил съемки "Аллеи кошмаров"
Гильермо дель Торо закончил съемки "Аллеи кошмаров"
Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо завершил проходившие в Торонто съемки психологического триллера "Аллея кошмаров", сообщает Screen Rant. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T04:39
2020-12-15T04:39
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо завершил проходившие в Торонто съемки психологического триллера "Аллея кошмаров", сообщает Screen Rant.Съемочная группа начала работу над проектом еще в январе, но из-за пандемии ее пришлось в марте прервать.В основе картины роман "Аллея кошмаров" Уильяма Линдсея Грэшема о темной стороне шоу-бизнеса. Впервые произведение было экранизировано в 1947 году Эдмундом Гулдингом.В версии Гильермо дель Торо принимали участие Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Тони Коллетт и другие актеры.Дата премьеры пока не сообщается.Ранее Гильермо дель Торо рассказывал изданию Indiewirе о вынужденном перерыве в съемках: "Мы приостановили съемки за неделю до карантина, отреагировали очень быстро и первыми предложили студии закончить работу, не дожидаясь, пока нас попросят. Это нас спасло. Никто из актерского состава и из съемочной группы не заразился коронавирусом. Но мы успели тогда закончить работу только на 45% или даже меньше. Прервались почти посередине большой сцены. Мы пошли на обед, поговорили с представителями студии, потом вернулись и всем сказали, что они могут быть свободны…"
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коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, кейт бланшетт, гильермо дель торо гомес, брэдли купер, торонто

Гильермо дель Торо закончил съемки "Аллеи кошмаров"

04:39 15.12.2020
 
© AP Photo / Invision/Chris PizzelloМексиканский кинорежиссер, сценарист и продюсер Гильермо дель Торо
Мексиканский кинорежиссер, сценарист и продюсер Гильермо дель Торо - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо завершил проходившие в Торонто съемки психологического триллера "Аллея кошмаров", сообщает Screen Rant.
Съемочная группа начала работу над проектом еще в январе, но из-за пандемии ее пришлось в марте прервать.
В основе картины роман "Аллея кошмаров" Уильяма Линдсея Грэшема о темной стороне шоу-бизнеса. Впервые произведение было экранизировано в 1947 году Эдмундом Гулдингом.
В версии Гильермо дель Торо принимали участие Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Тони Коллетт и другие актеры.
Дата премьеры пока не сообщается.
Ранее Гильермо дель Торо рассказывал изданию Indiewirе о вынужденном перерыве в съемках:
"Мы приостановили съемки за неделю до карантина, отреагировали очень быстро и первыми предложили студии закончить работу, не дожидаясь, пока нас попросят. Это нас спасло. Никто из актерского состава и из съемочной группы не заразился коронавирусом. Но мы успели тогда закончить работу только на 45% или даже меньше. Прервались почти посередине большой сцены. Мы пошли на обед, поговорили с представителями студии, потом вернулись и всем сказали, что они могут быть свободны…"
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