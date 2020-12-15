https://ria.ru/20201215/topor-1589275515.html
В Ленинградской области задержали подозреваемого в жестоком убийстве
В Ленинградской области задержали подозреваемого в жестоком убийстве
Подозреваемый в убийстве мужчины, чье тело обнаружили в квартире в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области, задержан, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T11:03
2020-12-15T11:03
2020-12-15T11:03
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
всеволожский район
ленинградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1107f3c1be2c1e24d801f66735f938c5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве мужчины, чье тело обнаружили в квартире в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области, задержан, сообщает пресс-служба областного управления СК.О возбуждении дела сообщалось 13 декабря. Местные СМИ писали, что 37-летний погибший участвовал в боевых действиях в ДНР и был внесён в список скандального украинского сайта "Миротворец".По версии следствия, подозреваемый во время распития спиртных напитков нанес мужчине не менее трех ударов топором и девяти ударов ножом.
https://ria.ru/20201215/sibiryak-1589271690.html
донецкая народная республика
всеволожский район
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6381e0abc63d5f874343df88552f14be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), всеволожский район, ленинградская область, происшествия