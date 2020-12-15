https://ria.ru/20201215/topor-1589275515.html

В Ленинградской области задержали подозреваемого в жестоком убийстве

В Ленинградской области задержали подозреваемого в жестоком убийстве

Подозреваемый в убийстве мужчины, чье тело обнаружили в квартире в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области, задержан, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T11:03

2020-12-15T11:03

2020-12-15T11:03

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

всеволожский район

ленинградская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве мужчины, чье тело обнаружили в квартире в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области, задержан, сообщает пресс-служба областного управления СК.О возбуждении дела сообщалось 13 декабря. Местные СМИ писали, что 37-летний погибший участвовал в боевых действиях в ДНР и был внесён в список скандального украинского сайта "Миротворец".По версии следствия, подозреваемый во время распития спиртных напитков нанес мужчине не менее трех ударов топором и девяти ударов ножом.

https://ria.ru/20201215/sibiryak-1589271690.html

донецкая народная республика

всеволожский район

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), всеволожский район, ленинградская область, происшествия