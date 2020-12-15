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В Ленинградской области задержали подозреваемого в жестоком убийстве
В Ленинградской области задержали подозреваемого в жестоком убийстве
Подозреваемый в убийстве мужчины, чье тело обнаружили в квартире в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области, задержан, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T11:03
2020-12-15T11:03
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
всеволожский район
ленинградская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве мужчины, чье тело обнаружили в квартире в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области, задержан, сообщает пресс-служба областного управления СК.О возбуждении дела сообщалось 13 декабря. Местные СМИ писали, что 37-летний погибший участвовал в боевых действиях в ДНР и был внесён в список скандального украинского сайта "Миротворец".По версии следствия, подозреваемый во время распития спиртных напитков нанес мужчине не менее трех ударов топором и девяти ударов ножом.
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донецкая народная республика
всеволожский район
ленинградская область
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донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), всеволожский район, ленинградская область, происшествия

В Ленинградской области задержали подозреваемого в жестоком убийстве

11:03 15.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве мужчины, чье тело обнаружили в квартире в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области, задержан, сообщает пресс-служба областного управления СК.
О возбуждении дела сообщалось 13 декабря. Местные СМИ писали, что 37-летний погибший участвовал в боевых действиях в ДНР и был внесён в список скандального украинского сайта "Миротворец".
Кресло судьи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
Вчера, 10:45
Сибиряка будут судить за издевательства над сожительницей и убийство
"Следователями СК совместно с сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 37-летний мужчина", - говорится в релизе.
По версии следствия, подозреваемый во время распития спиртных напитков нанес мужчине не менее трех ударов топором и девяти ударов ножом.
 
Донецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)Всеволожский районЛенинградская областьПроисшествия
 
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