Экс-главу томского ГУМЧС осудили по третьему уголовному делу
НОВОСИБИРСК, 15 дек – РИА Новости. Ленинский районный суд Томска признал бывшего начальника ГУМЧС России по Томской области Михаила Бегуна виновным в превышении полномочий – это уже его третье уголовное дело, сообщает во вторник прокуратура региона.
В июле 2019 года суд по делу Бегуна о получении взятки в 300 тысяч рублей приговорил его к семи годам колонии строгого режима со штрафом и лишил его звания "генерал-майор". В СК сообщали, что 24 июля 2018 года Бегун был задержан с поличным в момент получения взятки. Он был снят со своего поста указом президента 28 августа 2018 года. В августе суд признал Бегуна виновным в превышении полномочий и ужесточил наказание – до семи лет и одного месяца.
"Ленинский районный суд Томска признал бывшего начальника МЧС России по Томской области виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
"Ленинский районный суд Томска признал бывшего начальника МЧС России по Томской области виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
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По данным прокуратуры, в 2017 году подсудимый дал подчиненным незаконное указание о выдаче лицензии на тушение пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры юрлицу, которое принадлежит его знакомому. При этом организация не соответствовала лицензионным требованиям, поскольку не имела ни пожарного депо, ни пожарной техники, ни обученных пожарных.
"Суд по совокупности с ранее вынесенными приговорами … назначил подсудимому наказание в виде семи лет двух месяцев лишения свободы со штрафом в 714 999,18 рублей с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления на три года, с лишением специального звания. Приговор в законную силу не вступил", - сообщили в прокуратуре.