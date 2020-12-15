https://ria.ru/20201215/tomsk-1589385589.html

Экс-главу томского ГУМЧС осудили по третьему уголовному делу

Экс-главу томского ГУМЧС осудили по третьему уголовному делу

Ленинский районный суд Томска признал бывшего начальника ГУМЧС России по Томской области Михаила Бегуна виновным в превышении полномочий – это уже его третье... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T18:56

2020-12-15T18:56

2020-12-15T18:56

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

томск

томская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 15 дек – РИА Новости. Ленинский районный суд Томска признал бывшего начальника ГУМЧС России по Томской области Михаила Бегуна виновным в превышении полномочий – это уже его третье уголовное дело, сообщает во вторник прокуратура региона.В июле 2019 года суд по делу Бегуна о получении взятки в 300 тысяч рублей приговорил его к семи годам колонии строгого режима со штрафом и лишил его звания "генерал-майор". В СК сообщали, что 24 июля 2018 года Бегун был задержан с поличным в момент получения взятки. Он был снят со своего поста указом президента 28 августа 2018 года. В августе суд признал Бегуна виновным в превышении полномочий и ужесточил наказание – до семи лет и одного месяца."Ленинский районный суд Томска признал бывшего начальника МЧС России по Томской области виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении надзорного ведомства.По данным прокуратуры, в 2017 году подсудимый дал подчиненным незаконное указание о выдаче лицензии на тушение пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры юрлицу, которое принадлежит его знакомому. При этом организация не соответствовала лицензионным требованиям, поскольку не имела ни пожарного депо, ни пожарной техники, ни обученных пожарных.

https://ria.ru/20201123/klyayn-1585898011.html

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томск

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россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), томск, томская область, происшествия