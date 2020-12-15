https://ria.ru/20201215/tomaty-1589379203.html
Россия разрешит ввоз томатов с одного из азербайджанских предприятий
Россия разрешит ввоз томатов с одного из азербайджанских предприятий
Россельхознадзор сообщил, что с 16 декабря разрешит ввозить в Россию томаты, выращенные ООО "Агротерм" в Хызинском районе Азербайджана. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T18:14
2020-12-15T18:14
2020-12-15T19:19
евразийский экономический союз
экономика
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
азербайджан
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Россельхознадзор сообщил, что с 16 декабря разрешит ввозить в Россию томаты, выращенные ООО "Агротерм" в Хызинском районе Азербайджана. В ведомстве уточнили, что приняли такое решение по итогам трех раундов переговоров с Агентством по пищевой безопасности республики, которые прошли с 9 по 14 декабря.На этих встречах представители Азербайджана рассказали о результатах расследований случаев обнаружения вредителей в томатах и яблоках.Ведомство с 10 декабря запретило ввозить в Россию яблоки и томаты из Азербайджана после того, как в этой продукции множество раз находили вредителей — южноамериканскую томатную моль и восточную плодожорку.Азербайджан — достаточно крупный поставщик фруктов и овощей в Россию. Страна занимала первое место по поставкам свежих и охлажденных томатов.
https://ria.ru/20201209/tomaty-1588355824.html
https://ria.ru/20200716/1574439720.html
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евразийский экономический союз, экономика, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), азербайджан