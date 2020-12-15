https://ria.ru/20201215/tomaty-1589379203.html

Россия разрешит ввоз томатов с одного из азербайджанских предприятий

Россия разрешит ввоз томатов с одного из азербайджанских предприятий

Россельхознадзор сообщил, что с 16 декабря разрешит ввозить в Россию томаты, выращенные ООО "Агротерм" в Хызинском районе Азербайджана. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T18:14

2020-12-15T18:14

2020-12-15T19:19

евразийский экономический союз

экономика

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

азербайджан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588419835_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_6b1db938f9f1537f1ce1f0613c727700.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Россельхознадзор сообщил, что с 16 декабря разрешит ввозить в Россию томаты, выращенные ООО "Агротерм" в Хызинском районе Азербайджана. В ведомстве уточнили, что приняли такое решение по итогам трех раундов переговоров с Агентством по пищевой безопасности республики, которые прошли с 9 по 14 декабря.На этих встречах представители Азербайджана рассказали о результатах расследований случаев обнаружения вредителей в томатах и яблоках.Ведомство с 10 декабря запретило ввозить в Россию яблоки и томаты из Азербайджана после того, как в этой продукции множество раз находили вредителей — южноамериканскую томатную моль и восточную плодожорку.Азербайджан — достаточно крупный поставщик фруктов и овощей в Россию. Страна занимала первое место по поставкам свежих и охлажденных томатов.

https://ria.ru/20201209/tomaty-1588355824.html

https://ria.ru/20200716/1574439720.html

россия

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евразийский экономический союз, экономика, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), азербайджан