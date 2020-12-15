https://ria.ru/20201215/todorenko-1589271180.html

Регина Тодоренко собралась на съемки в космос

Регина Тодоренко собралась на съемки в космос

Телеведущая Регина Тодоренко в эфире "Вечернего шоу Аллы Довлатовой" на "Русском радио" рассказала, что подала заявку на кастинг в первый художественный фильм,... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T16:20

2020-12-15T16:20

2020-12-15T16:20

знаменитости

звезды

алла довлатова

влад топалов

регина тодоренко

роскосмос

шоубиз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570576114_0:0:2735:1538_1920x0_80_0_0_932c22de06e9f8fe00600fcc52af30ff.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Телеведущая Регина Тодоренко в эфире "Вечернего шоу Аллы Довлатовой" на "Русском радио" рассказала, что подала заявку на кастинг в первый художественный фильм, который Роскосмос и Первый канал решили снять на МКС. "Пока мне не страшно, ибо я ничего конкретного не знаю, однако некоторые бытовые вещи меня поражают: то, как космонавты моются, следят за собой... Это невозможно понять", — призналась Тодоренко.Сейчас телеведущая ждет ответа и параллельно готовится к возможной жизни в невесомости. В этом ее поддерживает муж — певец Влад Топалов, который одобрил стремление супруги. В начале ноября Первый канал объявил о начале конкурса, победительница которого получит главную роль в первом "космическом" художественном фильме. Съемки пройдут на Международной космической станции осенью 2021 года.Общие требования к конкурсантам: гражданство России, возраст от 25 до 45 лет, базовое знание английского, рост 150-180 сантиметров и вес 50-75 килограммов.

https://ria.ru/20201205/mks-1587772751.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, алла довлатова, влад топалов, регина тодоренко, роскосмос