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https://ria.ru/20201215/todorenko-1589271180.html
Регина Тодоренко собралась на съемки в космос
Регина Тодоренко собралась на съемки в космос
Телеведущая Регина Тодоренко в эфире "Вечернего шоу Аллы Довлатовой" на "Русском радио" рассказала, что подала заявку на кастинг в первый художественный фильм,... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T16:20
2020-12-15T16:20
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Телеведущая Регина Тодоренко в эфире "Вечернего шоу Аллы Довлатовой" на "Русском радио" рассказала, что подала заявку на кастинг в первый художественный фильм, который Роскосмос и Первый канал решили снять на МКС. "Пока мне не страшно, ибо я ничего конкретного не знаю, однако некоторые бытовые вещи меня поражают: то, как космонавты моются, следят за собой... Это невозможно понять", — призналась Тодоренко.Сейчас телеведущая ждет ответа и параллельно готовится к возможной жизни в невесомости. В этом ее поддерживает муж — певец Влад Топалов, который одобрил стремление супруги. В начале ноября Первый канал объявил о начале конкурса, победительница которого получит главную роль в первом "космическом" художественном фильме. Съемки пройдут на Международной космической станции осенью 2021 года.Общие требования к конкурсантам: гражданство России, возраст от 25 до 45 лет, базовое знание английского, рост 150-180 сантиметров и вес 50-75 килограммов.
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знаменитости, звезды, алла довлатова, влад топалов, регина тодоренко, роскосмос

Регина Тодоренко собралась на съемки в космос

16:20 15.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Регина Тодоренко перед началом церемонии вручения премии "Женщина года - 2019" по версии журнала Glamour
Телеведущая Регина Тодоренко перед началом церемонии вручения премии Женщина года - 2019 по версии журнала Glamour - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Телеведущая Регина Тодоренко в эфире "Вечернего шоу Аллы Довлатовой" на "Русском радио" рассказала, что подала заявку на кастинг в первый художественный фильм, который Роскосмос и Первый канал решили снять на МКС.
"Пока мне не страшно, ибо я ничего конкретного не знаю, однако некоторые бытовые вещи меня поражают: то, как космонавты моются, следят за собой... Это невозможно понять", — призналась Тодоренко.
Сейчас телеведущая ждет ответа и параллельно готовится к возможной жизни в невесомости. В этом ее поддерживает муж — певец Влад Топалов, который одобрил стремление супруги.

"Я вряд ли смогу бросить сына, так что останусь с ним, пока мама будет летать по космосу", — отметил он.

В начале ноября Первый канал объявил о начале конкурса, победительница которого получит главную роль в первом "космическом" художественном фильме. Съемки пройдут на Международной космической станции осенью 2021 года.
Общие требования к конкурсантам: гражданство России, возраст от 25 до 45 лет, базовое знание английского, рост 150-180 сантиметров и вес 50-75 килограммов.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
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ШоубизЗнаменитостизвездыАлла ДовлатоваВлад ТопаловРегина ТодоренкоРоскосмос
 
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