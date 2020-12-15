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Британский провинциальный музей стал сенсацией TikTok
Британский провинциальный музей стал сенсацией TikTok
Музей восстановленных исторических зданий в британском Дадли (Black Country Living Museum) выложил в TikTok ролик, который сделал его самым популярным музеем... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T07:14
2020-12-15T07:14
2020-12-15T07:14
культура
tiktok
великобритания
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Музей восстановленных исторических зданий в британском Дадли (Black Country Living Museum) выложил в TikTok ролик, который сделал его самым популярным музеем платформы. Так недавний ролик под названием "Дедушка 1920-х годов" посмотрели более двух миллионов человек. Это мировой рекорд для музеев на TikTok, уверена Эбби Берд директор по коммуникациям Black Country Living Museum. Она не ожидала такого успеха, когда заводила аккаунт в соцсети в августе текущего года."Я помню, как думала, что буду счастлива, если у нас будет 10 тысяч подписчиков к Рождеству", — поделилась Берд.Она достигла цели уже после второго поста, выложив ролик с актерами, прогуливающимися по улицам города-музея под зажигательный трек в стиле K-Popе, — пародию на популярный на платформе уличный мем.В результате аккаунт музея в TikTok вошел в сотню самых популярных в Великобритании.Берд также пояснила, что приняла решение присоединиться к платформе во время первой полны пандемии. Коллеги не понимали ее, но решили поддержать на карантине
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tiktok, великобритания
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости
. Музей восстановленных исторических зданий в британском Дадли (Black Country Living Museum) выложил
в TikTok ролик, который сделал его самым популярным музеем платформы.
Так недавний ролик под названием "Дедушка 1920-х годов" посмотрели более двух миллионов человек.
Это мировой рекорд для музеев на TikTok, уверена
Эбби Берд директор по коммуникациям Black Country Living Museum.
Она не ожидала такого успеха, когда заводила аккаунт в соцсети в августе текущего года.
"Я помню, как думала, что буду счастлива, если у нас будет 10 тысяч подписчиков к Рождеству", — поделилась Берд.
Она достигла цели уже после второго поста, выложив ролик с актерами, прогуливающимися по улицам города-музея под зажигательный трек в стиле K-Popе, — пародию на популярный на платформе уличный мем.
В результате аккаунт музея в TikTok вошел в сотню самых популярных в Великобритании.
Берд также пояснила, что приняла решение присоединиться к платформе во время первой полны пандемии. Коллеги не понимали ее, но решили поддержать на карантине