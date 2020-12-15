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Попова оценила ситуацию с тестированием на коронавирус в России
Попова оценила ситуацию с тестированием на коронавирус в России
Среднесуточный охват тестированием россиян на COVID-19 из расчёта на 100 тысяч населения вырос за последние две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T15:14
2020-12-15T15:14
2020-12-15T15:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Среднесуточный охват тестированием россиян на COVID-19 из расчёта на 100 тысяч населения вырос за последние две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."За последние две недели среднесуточные охваты выросли и составили на последний день недели 332 теста на 100 тысяч населения", - сказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество