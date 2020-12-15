https://ria.ru/20201215/testirovanie-1589340712.html

Попова оценила ситуацию с тестированием на коронавирус в России

Попова оценила ситуацию с тестированием на коронавирус в России

Среднесуточный охват тестированием россиян на COVID-19 из расчёта на 100 тысяч населения вырос за последние две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T15:14

2020-12-15T15:14

2020-12-15T15:14

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Среднесуточный охват тестированием россиян на COVID-19 из расчёта на 100 тысяч населения вырос за последние две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."За последние две недели среднесуточные охваты выросли и составили на последний день недели 332 теста на 100 тысяч населения", - сказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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