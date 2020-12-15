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https://ria.ru/20201215/teatr-1589355985.html
В Москве "заминировали" Большой театр
В Москве "заминировали" Большой театр
Около 500 человек эвакуировали из Большого театра в центре Москвы после сообщения о якобы заложенной бомбе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T16:21
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культура
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
большой театр
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Около 500 человек эвакуировали из Большого театра в центре Москвы после сообщения о якобы заложенной бомбе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Специалисты завершили проверку в Большом театре в центре Москвы, из которого после сообщения о якобы заложенной бомбе были эвакуированы почти 500 человек, опасные предметы не обнаружены, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Проверка завершена - чисто", - сказал собеседник агентства.Согласно афише на сайте театра, сегодня там запланировано одно представление – балет "Баядерка". Начало в 19.05 на исторической сцене. Отразится ли инцидент на афишу, пока неясно.Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения.Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали уже ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании", однако полностью волну остановить пока не удается.
https://ria.ru/20201021/minirovanie-1580896084.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, большой театр, москва, происшествия

В Москве "заминировали" Большой театр

16:21 15.12.2020 (обновлено: 17:17 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Большого театра
Здание Большого театра - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Около 500 человек эвакуировали из Большого театра в центре Москвы после сообщения о якобы заложенной бомбе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Поступило сообщение с угрозой взрыва в Большом театре. Из здания вывели около 500 человек. Помещения проверяют", - сказал собеседник агентства.

Государственный Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 19:50
Источник сообщил о "минировании" Кремлевского дворца
Специалисты завершили проверку в Большом театре в центре Москвы, из которого после сообщения о якобы заложенной бомбе были эвакуированы почти 500 человек, опасные предметы не обнаружены, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Проверка завершена - чисто", - сказал собеседник агентства.
Согласно афише на сайте театра, сегодня там запланировано одно представление – балет "Баядерка". Начало в 19.05 на исторической сцене. Отразится ли инцидент на афишу, пока неясно.
Аэропорт в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 04:46
В хабаровском аэропорту провели эвакуацию после сообщения о "минировании"
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения.
Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали уже ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании", однако полностью волну остановить пока не удается.
 
КультураФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияБольшой театрМоскваПроисшествия
 
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