https://ria.ru/20201215/tank-1589241819.html

Чертовски хорош: NI рассказал о российском "танке-звере"

Чертовски хорош: NI рассказал о российском "танке-звере"

Американский публицист Калеб Ларсон в статье для журнала National Interest высоко оценил российский танк Т-90. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T04:22

2020-12-15T04:22

2020-12-15T04:22

вторая мировая война (1939-1945)

россия

калеб ларсон

т-90 "владимир"

сша

в мире

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Американский публицист Калеб Ларсон в статье для журнала National Interest высоко оценил российский танк Т-90.Автор считает эту боевую машину одним из лучших военных изобретений России.По его словам, танк обладает традиционной конструкцией еще времен Второй мировой войны: у него есть корпус и башня с низкой посадкой, что делает боевую машину трудной целью для поражения. Экипаж Т-90 вмешает до трех человек, что позволяет боевой машине оставаться компактной.Публицист отметил, что разработчики семейства танков Т-90 делают упор на технологии, проверенные временем, и поступательно улучшают их.Ларсон также называет сильными сторонами танка его стоимость, способность преодолевать сложные препятствия на высокой скорости и крепкую броню.

https://ria.ru/20200413/1569943220.html

https://ria.ru/20201212/ugroza-1588876973.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вторая мировая война (1939-1945), россия, калеб ларсон, т-90 "владимир", сша, в мире