Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201215/tank-1589241819.html
Чертовски хорош: NI рассказал о российском "танке-звере"
Чертовски хорош: NI рассказал о российском "танке-звере"
Американский публицист Калеб Ларсон в статье для журнала National Interest высоко оценил российский танк Т-90. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T04:22
2020-12-15T04:22
вторая мировая война (1939-1945)
россия
калеб ларсон
т-90 "владимир"
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149858/24/1498582459_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_eaa682bd50fd92f3cc408f8b79d9a2af.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Американский публицист Калеб Ларсон в статье для журнала National Interest высоко оценил российский танк Т-90.Автор считает эту боевую машину одним из лучших военных изобретений России.По его словам, танк обладает традиционной конструкцией еще времен Второй мировой войны: у него есть корпус и башня с низкой посадкой, что делает боевую машину трудной целью для поражения. Экипаж Т-90 вмешает до трех человек, что позволяет боевой машине оставаться компактной.Публицист отметил, что разработчики семейства танков Т-90 делают упор на технологии, проверенные временем, и поступательно улучшают их.Ларсон также называет сильными сторонами танка его стоимость, способность преодолевать сложные препятствия на высокой скорости и крепкую броню.
https://ria.ru/20200413/1569943220.html
https://ria.ru/20201212/ugroza-1588876973.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/149858/24/1498582459_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_71e2aee63a9b4ae097e58b58d8fc85b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вторая мировая война (1939-1945), россия, калеб ларсон, т-90 "владимир", сша, в мире

Чертовски хорош: NI рассказал о российском "танке-звере"

04:22 15.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОсновные боевые танки Т-90 А
Основные боевые танки Т-90 А - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Американский публицист Калеб Ларсон в статье для журнала National Interest высоко оценил российский танк Т-90.
Автор считает эту боевую машину одним из лучших военных изобретений России.

"Т-90 и его вариации — это чертовски хороший танк. <…> Относительно современный, он обладает множеством уровней брони и комплексов вооружений, легко модифицируемый и продолжает поставляться в армии по всему миру", — подчеркнул Ларсон.

По его словам, танк обладает традиционной конструкцией еще времен Второй мировой войны: у него есть корпус и башня с низкой посадкой, что делает боевую машину трудной целью для поражения. Экипаж Т-90 вмешает до трех человек, что позволяет боевой машине оставаться компактной.
Танк Т-90М - РИА Новости, 1920, 13.04.2020
13 апреля, 06:39Новое оружие России
В армию поступили модернизированные танки Т-90М "Прорыв"
Публицист отметил, что разработчики семейства танков Т-90 делают упор на технологии, проверенные временем, и поступательно улучшают их.

"Танк отличается улучшенной мобильностью и управляемостью. Этого удалось достичь благодаря установке мощного двигателя, автоматической системы передач и системы управления с помощью штурвала", — пояснил автор статьи.

Ларсон также называет сильными сторонами танка его стоимость, способность преодолевать сложные препятствия на высокой скорости и крепкую броню.
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря, 07:33
National Interest объяснил, почему Су-57 представляет "реальную угрозу" для НАТО
 
Вторая мировая война (1939-1945)РоссияКалеб ЛарсонТ-90 "Владимир"СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:43Эксперт объяснил, как Байдену наладить экономические отношения с Россией
08:41Самолет МС-21 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет
08:38Глава депздрава Югры привился от коронавируса в прямом эфире в Instagram
08:34В России всем зданиям присвоят категорию пожарного риска
08:24Сгоревший в Башкирии дом престарелых был частным
08:22МЧС намерена приобрести около 50 самолетов и вертолетов до 2030 года
08:19Глава Забайкалья заявил, что контрабанда леса в Китай полностью перекрыта
08:09Японская газета сообщила о закупке КНДР российской вакцины от COVID-19
08:06В Москве снежный покров вырос почти до десяти сантиметров за ночь
08:04В СФ заявили о готовности работать с избранным народом президентом США
08:00Москвичей во вторник ожидает небольшой снег и до минус четырех
07:59Сотрудница сгоревшего в Башкирии дома престарелых спасла трех постояльцев
07:46В Хакасии рабочий погиб при пожаре на территории угольного разреза
07:43Стали известны новые подробности пожара в башкирском доме престарелых 0:28
07:32В доме престарелых в Башкирии было два пожарных извещателя
07:29В Китае заявили о намерении Турции приобрести вакцину от COVID-19
07:25В России предрекли снижение населения на несколько миллионов
07:21Онищенко высказался о феномене "неправильных" антител к коронавирусу
07:14Британский провинциальный музей стал сенсацией TikTok
07:13Опрос показал, сколько россиян уедут отдыхать на новогодние праздники
Лента новостейМолния