Чертовски хорош: NI рассказал о российском "танке-звере"
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Американский публицист Калеб Ларсон в статье для журнала National Interest высоко оценил российский танк Т-90.
Автор считает эту боевую машину одним из лучших военных изобретений России.
"Т-90 и его вариации — это чертовски хороший танк. <…> Относительно современный, он обладает множеством уровней брони и комплексов вооружений, легко модифицируемый и продолжает поставляться в армии по всему миру", — подчеркнул Ларсон.
По его словам, танк обладает традиционной конструкцией еще времен Второй мировой войны: у него есть корпус и башня с низкой посадкой, что делает боевую машину трудной целью для поражения. Экипаж Т-90 вмешает до трех человек, что позволяет боевой машине оставаться компактной.
Публицист отметил, что разработчики семейства танков Т-90 делают упор на технологии, проверенные временем, и поступательно улучшают их.
"Танк отличается улучшенной мобильностью и управляемостью. Этого удалось достичь благодаря установке мощного двигателя, автоматической системы передач и системы управления с помощью штурвала", — пояснил автор статьи.
Ларсон также называет сильными сторонами танка его стоимость, способность преодолевать сложные препятствия на высокой скорости и крепкую броню.